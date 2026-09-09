احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی مازندران اظهار کرد: روز چهارشنبه ۱۸ شهریور، ساری و قراخیل قائمشهر با ثبت دمای ۲۷.۹ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی افزود: در مقابل، ایستگاه دلیر با ثبت دمای ۱۳.۷ درجه سلسیوس، خنک‌ترین دمای استان را به ثبت رساند که بر این اساس اختلاف دمای گرم‌ترین و خنک‌ترین نقطه مازندران به ۱۴.۲ درجه رسید.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: پس از ساری و قراخیل قائمشهر، دشت ناز با ۲۷.۵ درجه و بندرامیرآباد با ۲۷ درجه سلسیوس از گرم‌ترین مناطق استان بودند.

اسدی گفت: بیشینه دمای هوا در بابلسر ۲۶.۹، آمل ۲۶.۴، گلوگاه ۲۵.۸ و در ایستگاه‌های امام‌زاده عبدالله آمل و شیاده بندپی بابل ۲۵.۵ درجه سلسیوس گزارش شده است.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در مناطق دیگر استان اظهار کرد: بلده ۲۴.۱، پل سفید ۲۳.۷، ایزدشهر نور ۲۳.۶، رامسر ۲۲.۸، نوشهر ۲۲.۵، تنکابن ۲۲.۱، رینه لاریجان ۲۱.۱ و بیشه‌بنه هزارجریب ۲۰.۱ درجه سلسیوس را ثبت کردند.

اسدی افزود: دمای هوا در کیاسر ۱۹.۲، کجور ۱۸.۷، کلاردشت ۱۷.۴، آلاشت ۱۶.۵ و سیاه‌بیشه ۱۶.۴ درجه سلسیوس گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: در این گزارش، برای ایستگاه جویبار مقدار مشخصی برای بیشینه دما اعلام نشده است.