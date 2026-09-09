کشف بیش از ۸۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رفیعی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیری قابل توجهی کالای قاچاق طی چند عملیاتی رشته ایی توسط مرزبانان استان خبر داد.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مرزبانان استان موفق شدند، در چند عملیات، تعداد ۵ دستگاه وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق را در سطح مرزهای سراسر استان متوقف کنند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی ضمن توقیف خودروهای ذکر شده، موفق شدند مقادیری قابل توجهی انواع کالا قاچاق، شامل؛ ۴۵ هزار ۱۲۵ قلم انواع دارو، تعداد ۲ هزار نخ سیگار، ۶ تن ۱۰۰ کیلوگرم آرد، ۶۰۰ دلار وجه، ۸ عدد سیلندر گاز، مقدار ۴ هزار و ۷۷۰ کیلوگرم سایر مواد خوراکی و مقدار ۵۴ هزار ۷۸۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

سردار رفیعی با اشاره به دستگیری ۵ نفر در این عملیات ها، افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله‌های قاچاق مقدار ۸۲ میلیارد ۱۲۸ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با مخلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی، مجموعه مرزبانی استان تمام تلاش خود را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق، ایجاد و استمرار امنیت پایدار و پاسداری از قلمرو سرزمینی ایران اسلامی در جنوب شرق کشور به کار گرفته است.