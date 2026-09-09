رفع ۱۱۲ نقطه مستعد تصادف در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش عوامل مؤثر در بروز سوانح رانندگی از مهم‌ترین اولویت‌های راهداری استان است و در پنج ماهه نخست سال جاری اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: در این مدت عملیات شناسایی و رفع نقاط مستعد تصادف در محورهای مواصلاتی استان با جدیت دنبال شد و در مجموع ۱۱۲ نقطه مستعد تصادف با اجرای اقدامات فنی و ایمن‌سازی رفع شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به ساماندهی تقاطع‌ها گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۹۲ تقاطع در محورهای مواصلاتی استان ساماندهی شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف بهبود شرایط تردد، افزایش دید رانندگان، کاهش تداخلات حرکتی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شده است.

جلیلیان همچنین از اجرای عملیات ایمن‌سازی و آشکارسازی ۱۹۷ دوربرگردان و دماغه در سطح محورهای استان خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع تصادفات، به‌ویژه در نقاط دارای تداخل حرکتی دارد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه در حوزه ایمنی راه‌ها بیان کرد: پاک‌سازی و ساماندهی حاشیه مسیرها نیز به‌صورت مستمر در دستور کار راهداران قرار دارد و طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۶۲۵ کیلومتر از رفیوژ میانی راه‌ها و پاشنه نیوجرسی‌ها پاک‌سازی شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی عبور و مرور، کاهش زمینه‌های بروز تصادفات و فراهم کردن شرایط ایمن‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.