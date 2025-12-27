حجت الاسلام جواد نیک بین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم اندک بودجه فرهنگ در بودجه عمومی کشور اظهار کرد: کاهش بودجه فرهنگی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، و پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه به همراه دارد.

نماینده مردم شهرستانهای بردسکن، کاشمر، خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی فرهنگ را زیربنای توسعه اجتماعی دانست و گفت: نبود بودجه کافی، بسیاری از پروژه‌های هنری و اجتماعی را با محدودیت مواجه کرده و این مسئله به‌طور مستقیم بر هویت ملی و انسجام اجتماعی اثر می‌گذارد.

وی با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری در فرهنگ هزینه نمی‌باشد، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت است که می‌تواند موجب اشتغال‌زایی و رشد تولیدات داخلی شود اظهار کرد: تقویت و توجه به فرهنگ می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجتماعی، افزایش بهره‌وری هم در نیروی انسانی و هم توسعه فرهنگی مؤثر باشد لذا؛ در بسیاری از کشورها سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را به برنامه‌های فرهنگی اختصاص می‌دهند پس بدون تقویت برنامه‌های فرهنگی جامعه، آسیب‌های اجتماعی همچنان ماندگار خواهد بود.

نیک بین تجمع شدن اعتبارات در مراکزی که بی توجه به مسائل فرهنگی باشد و بی‌توجهی به ظرفیت‌های شهرستان‌ها و مناطق کم برخوردار، موجب استمرار مشکلات اجتماعی خواهد بود و بدون اصلاح شیوه تخصیص بودجه، این هدف محقق نخواهد شد.

در برنامه هفتم توسعه دولت موظف به افزایش سهم فرهنگی شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین مشکلات فعالان حوزه فرهنگی که این مهم با بی انگیزه بودن هنرمندان و تولید محتوای فرهنگی ونیز بحث آموزش همراه خواهد بود را برشمرد و افزود: ضرورت افزایش بودجه فرهنگی باید صورت گیرد و در برنامه هفتم توسعه نیز دولت موظف به افزایش سهم فرهنگی شده و مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای این تکلیف قانونی خود است.

وی اظهار کرد: برای کار فرهنگی باید برنامه باشد و کار با برنامه هم به بودجه نیازمند است تا تهاجم فرهنگی دشمنان را بتوانیم پاسخ دهیم.

نیک بین در مورد برنامه‌های فرهنگی در شهرستان‌های کاشمر، بردسکن کوهسرخ و خلیل آباد گفت: هریک از این شهرستان‌ها در مباحث فرهنگی خیلی جای کار دارند و علیرغم فعالیت‌های زیاد فرهنگی متأسفانه از کمبود امکانات و بودجه‌های فرهنگی لازم برخوردار نیستند.