خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

برگزاری نمایشگاه نقاشی بازیگری که عاشق خلق فرم‌هاست

در هفته‌ای که گذشت، نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های نصرالله رادش با عنوان «بی‌کله‌ها» افتتاح شد.

این نمایشگاه به گفته رادش، ادامه نمایشگاه مجسمه‌هایش است که چهار سال پیش با عنوان «صورتک» برگزار شده بود.

نصرالله رادش بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگویی درباره نمایشگاه جدیدش گفت: من خودم را اصلا نقاش نمی‌دانم اما خیلی به فرم طرحی که می‌زنم یا حجمی که می‌سازم، فکر می‌کنم و به نوعی عاشق فرم‌ها هستم و همیشه تلاش دارم فرم‌هایم شبیه به هم نباشند.

وی عنوان کرد: ایده این نمایشگاه را از زمان دانشجویی در ذهن داشتم که همان زمان حجم‌هایی با خمیر نان بربری درست کردم. آن زمان حجم‌ها همه شبیه به هم می‌شد اما الان هیچ کدام شبیه به هم نمی‌شوند. ایده خاصی نداشتم اما وقتی کار هنری می‌کنم ذهنم خالی می‌شود.

در توضیح این نمایشگاه نوشته شده است: «نصرالله رادش چهره‌هایی را آفریده که از مرز واقعیت و خیال عبور کرده‌اند؛ چهره‌هایی بی‌پروا، رنگین، و سرشار از شوخ‌طبعی و تأمل.

این نمایشگاه اولین نمایشگاه نقاشی‌های او محسوب می‌شود، جایی که بازیگر، نقاش می‌شود و رنگ‌ها زبان تازه‌ای برای بیان پیدا می‌کنند.»

نمایشگاه «بی‌کله‌ها» تا سه‌شنبه ۳۰ تیر در گالری ثالث برقرار است.

واکنشی از جنس هنر به حملات شرور یک جهان

هفته گذشته، پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای که فراتر از یک رویداد سیاسی و مذهبی، از منظر هنر گرافیک و ارتباطات بصری، تبدیل به یک پروژه ملی خلق معنا شد، با حجم جدید حملات موشکی آمریکا به ایران، هنرمندان نیز وارد فاز جدیدی از خلق آثارشان شدند و به ویژه طراحان گرافیک و کاریکاتوریست‌ها نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که از جمله بصری‌ترین آنها می‌توان به دیوارنگاره میدان انقلاب، فلسطین و ولیعصر (عج) اشاره کرد.

جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج)، پس از مرگ لیندسی گراهام سناتور ضدایرانی‌ و جنگ طلب آمریکایی، به پیش‌بینی حذف اشرار از جهان پرداخت. روی این دیوارنگاره، جمله انگلیسی (?Who is D nexT one) حک شده که اشاره‌ای غیرمستقیم به مرگ دونالد ترامپ در آینده‌ای نزدیک دارد.

طرح جدید دیوارنگاره میدان انقلاب با تصویر قاتل رهبر شهید و کودکان میناب در تابوت و شعار «ما ترامپ را می‌کشیم» به‌روز شد. طرح این دیوارنگاره، نقشی از دیوار خونخواهی است که روزهای وداع با پیکر رهبر شهید در مصلی امام خمینی (ره) برای مردم جانمایی شده بود و هر کسی می‌توانست انزجار خود را روی این دیوار سیاه‌رنگ ترسیم کند.

همچنین، جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با شعار «خون در برابر خون» رونمایی شد. طرح این دیوارنگاره نیز با محوریت تقاص خون شهدای جنگ اخیر، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه خانواده‌های ترامپ و نتانیاهو است.

«کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی، نیز طرح جدید کارتونی خود را به ترامپ و بازی‌های سیاسی او اختصاص داد. در این طرح ترامپ گلی در دست دارد و گلبرگ‌ها را برمی‌دارد و بازی بچه‌گانه انجام می‌دهد.

همچنین، بر مزار رهبر شهید انقلاب، «روی‌پوش»ی قرار داده شده که روی آن، «رهبر شهید»، «صلی الله علیک یا اباالفضل» و نام ایشان «شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای» با خطی خوش نوشته شده است. این نوشتار در قالب هنر گرافیکی تایپوگرافی توسط محمد روح‌الامین نوشته شده است. محمد روح‌الامین یکی از شناخته‌شده‌ترین طراحان گرافیک و نامواره (لوگو) در صنعت سینمای ایران است که به دلیل تخصص در طراحی تیتراژ و پوسترهای فیلم‌های سینمایی شهرت دارد.

بازگشایی موزه گرافیک بعد از چندین ماه تعطیلی

در هفته‌ای که گذشت، موزه گرافیک ایران که به دلیل شرایط جنگی در کشور و حمله وحشیانه آمریکایی صهیونی به ایران تعطیل شده بود، مجدداً بازگشایی شد.

همزمان با دهمین سال استقرار موزه گرافیک در عمارت ارباب هرمز، ۲ نمایشگاه برپاست؛ نمایشگاه اول «چهارمین نمایشگاه تاریخ طراحی گرافیک معاصر ایران» با تمرکز بر آثار دهه چهل و اسناد کمتر دیده‌شده و نمایشگاه دوم؛ «۱۰ سال موزه، ۱۰ اثر» در گالری حوضخانه است.

نمایشگاه «۱۰ سال موزه ۱۰ اثر» شامل آثار چاپی نایاب و آرت‌ورک‌هایی از گنجینه موزه است که روایتی از ۲ دهه تلاش برای حفظ میراث گرافیک ایران را نشان می‌دهد.

درگذشت فرزند هنرمند نقاش و چهره هنر انقلاب

هفته گذشته، علی قدیریان مستندساز و فرزند عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش و طراح صحنه سینما، پس از سال‌ها تحمل رنج بیماری، به دیدار حق شتافت. پیکر زنده‌یاد علی قدیریان، روز یکشنبه ۲۱ تیر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

علی قدیریان نویسنده و کارگردان آثار مستندی همچون «آسمان حسین»، «کیست مرا یاری کند؟» و «آرزوی همه» بود که چند سالی می‌شد با یک بیماری ناگهانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. فیلم‌های مستند او عمومأ درباره مجموعه آثار پدرش بود.

عبدالحمید قدیریان سال گذشته، نمایشگاهی با عنوان «نقل نورآمد» برگزار کرد و در آن، اثری را روی دیوار برد که تصویری از پسرش علی در بستر بیماری و حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در واقع از آن حضرت شفای پسرش را خواستار شده بود. عنوان این اثر نیز «شفای علی» بود.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه آثار زنده‌یاد علیرضا اسپهبد با عنوان «جان پرتلاطم» در گالری سهراب، نمایشگاه «رقص بسمل» در گالری وست، نمایشگاه «کهن‌داران» در گالری دیوار عصر جدید، نمایشگاه گروه «طراحی معاصر ایران» در گالری کوین، نمایشگاه «مصائب» و «کربن-۱۴» در گالری ایوان، نمایشگاه «مثلث‌های مقدس» در گالری بینش، نمایشگاه «بازمانده نور» در گالری گلمک، نمایشگاه «یک خواب خیلی طولانی» در گالری امکان، نمایشگاه «مشتاق دیدار» گالری یافته، نمایشگاه «سیگنوس ایکس» در گالری والی، نمایشگاه «رَد» در گالری ایرانشهر، نمایشگاه «مصیبتی زیر آفتاب» در گالری ملل، نمایشگاه «شاهدان بی‌صدا» در گالری نگاه و نمایشگاه «بی‌جا» در گالری ویستا، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۲۶ تیر افتتاح می‌شوند.