به گزارش خبرنگار مهر، معصومه شغابی، عصر دوشنبه در گردهمایی اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان، از روند مطلوب پیشثبتنام و ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی آینده خبر داد.و افزود: : تاکنون ۱۳ هزار و ۲۴۸ دانشآموز در استان بوشهر مراحل پیشثبتنام و ثبتنام پایه اول ابتدایی را با موفقیت انجام دادهاند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، میزان تحقق ثبتنام در استان به ۷۵ درصد رسیده است که نشاندهنده همراهی مناسب خانوادهها و تلاش مستمر مدارس و مجموعه آموزش و پرورش است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به استمرار فرآیند پیشثبتنام افزود: این فرآیند از طریق سامانههای تعیینشده و با همکاری مدارس در حال انجام است و خانوادهها میتوانند با مراجعه به مدارس محل سکونت یا استفاده از سامانههای مربوطه، مراحل پیشثبتنام فرزندان خود را به آسانی تکمیل کنند.
شغابی همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت پیشثبتنام در مناطق مختلف استان گفت: بر اساس آمارهای ثبتشده، مناطق عسلویه با ۹۶.۹۷ درصد، دلوار با ۹۶.۴۹ درصد و خارگ با ۹۶.۳۰ درصد، بیشترین میزان پیشرفت در پیشثبتنام پایه اول ابتدایی را به خود اختصاص دادهاند که بیانگر تعامل مؤثر مدیران مدارس، کارشناسان آموزش و مشارکت ارزشمند خانوادهها در این مناطق است.
وی ضمن قدردانی از همکاری مدیران مدارس، فرهنگیان و اولیای دانشآموزان، اظهار امیدواری کرد خانوادههایی که هنوز نسبت به پیشثبتنام فرزندان خود اقدام نکردهاند، در فرصت باقیمانده این فرآیند را تکمیل کنند تا زمینه برنامهریزی دقیقتر آموزشی، ساماندهی کلاسها و ارائه خدمات آموزشی مطلوب در آغاز سال تحصیلی جدید فراهم شود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان با تأکید بر اهمیت ثبتنام بهموقع دانشآموزان پایه اول ابتدایی خاطرنشان کرد: تکمیل بهنگام فرآیند ثبتنام، نقش مؤثری در ساماندهی کلاسهای درس، تأمین نیروی انسانی، توزیع متوازن امکانات آموزشی و ارتقای کیفیت برنامهریزی مدارس برای سال تحصیلی آینده خواهد داشت.
وی گفت: این همکاری ارزشمند خانوادهها، زمینهساز آغازی منظم، باکیفیت و امیدبخش برای نوآموزان کلاس اول در سراسر استان بوشهر خواهد بود.
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