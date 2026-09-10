به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک انجمن سواد رسانهای ایران و پژوهشگاه فضای مجازی کشور با هدف توسعه همکاریهای آموزشی، پژوهشی و تولید محتوای تخصصی برگزار و در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان دو مجموعه به امضا رسید.
در این نشست، محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران، با تشریح ظرفیتها و ساختار این تشکل مردمنهاد اظهار کرد: انجمن سواد رسانهای ایران یک سازمان مردمنهاد مستقل است که فعالیت خود را با صدور پروانه فعالیت توسط وزیر کشور دولت دوازدهم آغاز کرد و امروز نمایندگیهای آن در استانهای مختلف کشور از جمله سمنان، بوشهر، هرمزگان، البرز، قزوین، کرمان، خوزستان، مرکزی و همدان فعال است.
وی، ارتقای سواد رسانهای، مطالبهگری و ایجاد گفتمان سازنده در این حوزه را از محورهای اصلی همکاری مشترک عنوان کرد و افزود: این تفاهمنامه زمینهساز همکاریهای گسترده میان دو مجموعه در سه حوزه آموزش، پژوهش و تولید محتوای تخصصی خواهد بود.
افراسیابی با اشاره به برنامههای پیشروی انجمن گفت: انشالله «مدرسه پاییزه سواد رسانهای» با هدف تربیت و توانمندسازی مربیان جدید در فصل پاییز تأسیس خواهد شد و در حوزه پژوهش و تولید محتوا نیز ظرفیتهای اعضای انجمن به شکل فعال مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران همچنین با اشاره به تنوع تخصصی اعضای انجمن افزود: اعضای انجمن را طیف متنوعی از صاحبنظران، پژوهشگران، نویسندگان مقالات علمی، مربیان و مدرسان و همچنین علاقهمندانی تشکیل میدهند که به دنبال بهروزرسانی دانش و مهارتهای خود در حوزه سواد رسانهای هستند.
وی از برنامهریزی برای تقدیر از فیلم برتر حوزه سواد رسانهای در جشنواره فیلم فجر خبر داد و ابراز امیدواری کرد همکاری میان انجمن سواد رسانهای ایران و پژوهشگاه فضای مجازی به پیوندی مستحکم و پایدار تبدیل شود و زمینه ارتقای آگاهی عمومی و توانمندی جامعه در مواجهه با پیامهای رسانهای را فراهم کند.
در ادامه حمیدرضا کمالی، عضو هیئت مدیره انجمن، با اشاره به سابقه انجمن در برگزاری همایشهای ملی سواد رسانهای و برنامههای مختلف حوزه سواد رسانهای، اظهار کرد: موضوع سواد رسانهای امروز به یکی از دغدغههای جدی اقشار مختلف جامعه تبدیل شده و این امر ضرورت توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی و نقشآفرینی تشکلهای مردمنهاد را دوچندان میکند.
وی توانمندسازی عموم مردم برای مواجهه هوشمندانه با فضای مجازی را از مهمترین مأموریتهای تشکلهای مردمنهاد در این حوزه عنوان کرد و با اشاره به ماهیت غیرانتفاعی انجمن گفت: درآمدهای احتمالی انجمن در مسیر تحقق اهداف آموزشی و ترویجی هزینه میشود و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن تاکنون هیچ درآمد و انتفاعی از بابت مدیریت انجمن نداشتند و نخواهند داشت.
در ادامه، علیرضا خرازی، مدیر آموزش انجمن سواد رسانهای ایران، با اشاره به آثار دوگانه فناوریهای نوین اظهار کرد: هر فناوری به موازات گسترش، آثار و پیامدهای دوگانهای به همراه دارد و از این رو، تربیت و توانمندسازی افراد برای مواجهه آگاهانه با فناوری و رسانه اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: انجمن تلاش میکند محورهای تربیت مربی را متناسب با نیازهای واقعی جامعه طراحی کند تا بتواند نقش مأموریتی خود را در ارتقای سواد رسانهای بهدرستی ایفا کند.
خرازی همچنین از طراحی برنامه پاییزه تأسیس مدرسه سواد رسانهای با رویکرد عملیاتی و مسئلهمحور خبر داد و گفت: در این دوره، مربیان جدید علاوه بر آشنایی با مبانی نظری، برای مواجهه با چالشهای روز فضای مجازی و مسائل نوظهور حوزه رسانه توانمند خواهند شد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام و المسلمین میثم غلامی، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجارب نهادهای علمی معتبر بینالمللی و بازنگری در سیاستگذاریهای داخلی، فضای مجازی را عرصهای راهبردی در جنگ شناختی و دیپلماسی نوین دانست.
وی با اشاره به جایگاه نهادهای علمی معتبر در عرصه بینالمللی اظهار کرد: میتوان ضمن حفظ شاکله و هویت بومی، از تجارب و رویکردهای موفق نهادهای علمی جهان بهره گرفت.
غلامی، امنیت سایبری را از اولویتهای اصلی کشور برشمرد و رسانه را یکی از پیشرانهای مهم این عرصه دانست و افزود: نمونههای مختلف نشان دادهاند که مدیریت و اثرگذاری در فضای مجازی میتواند بر معادلات سیاسی و اجتماعی در سطح جهان تأثیرگذار باشد.
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