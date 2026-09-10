اسرین مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه بسکتبال در رده‌های پایه و شناسایی استعدادهای آینده این رشته از جمله محورهایی است که هیئت بسکتبال کردستان در برنامه‌های خود دنبال می‌کند و برگزاری جشنواره مینی‌بسکتبال نیز در همین راستا انجام شده است.

نایب‌رئیس هیئت بسکتبال استان کردستان، با اشاره به برگزاری این جشنواره اظهار کرد: برگزاری رویدادهای پایه فرصتی برای ایجاد انگیزه و نشاط در میان کودکان و نوجوانان و همچنین شناسایی ظرفیت‌های ورزشی آنان است و جشنواره مینی‌بسکتبال استان نیز با همین رویکرد برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش دختران و پسران برنامه‌ریزی شده و بیش از ۱۵۰ نونهال از شهرستان‌های مختلف استان در بخش برگزارشده حضور داشتند.

مقصودی بیان کرد: گردهمایی نونهالان علاقه‌مند به بسکتبال، ایجاد فضای شاد و پویا برای کودکان و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر آنان در فعالیت‌های ورزشی از اهداف این جشنواره بود.

نایب‌رئیس هیئت بسکتبال کردستان ادامه داد: در کنار توسعه ورزش پایه، آشنا کردن خانواده‌ها با نقش ورزش در رشد جسمی، روحی و اجتماعی کودکان و افزایش انگیزه آنان برای حضور در فعالیت‌های ورزشی نیز مورد توجه قرار گرفت.

فرصتی برای شناسایی استعدادهای بسکتبال

وی با اشاره به نقش جشنواره در استعدادیابی گفت: حضور نونهالان از شهرستان‌های مختلف، فرصت مناسبی برای مربیان فراهم کرد تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌کنندگان را از نزدیک ارزیابی کرده و برای ادامه مسیر ورزشی استعدادهای شناسایی‌شده برنامه‌ریزی کنند.

مقصودی با تأکید بر استمرار این رویداد افزود: جشنواره مینی‌بسکتبال هر سال به صورت مستمر برگزار می‌شود و تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند در توسعه بسکتبال پایه، کشف استعدادها و تربیت نسل آینده این رشته در کردستان اثرگذار باشد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، بخش پسران جشنواره مینی‌بسکتبال کردستان روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه به میزبانی شهرستان بانه برگزار خواهد شد و بخش دختران نیز به میزبانی شهرستان قروه برگزار شده است.

قروه در مسیر میزبانی رویدادهای بزرگ‌تر

نایب‌رئیس هیئت بسکتبال کردستان با قدردانی از هیئت و اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه و همچنین ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ها و عوامل اجرایی، بر ضرورت حمایت مستمر از ورزش در رده‌های پایه تأکید کرد.

وی گفت: برگزاری مطلوب جشنواره در شهرستان قروه از نظر نظم، کیفیت اجرایی و سطح برگزاری در شرایط بسیار خوبی انجام شد و این تجربه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح میزبانی رویدادهای بسکتبال در استان باشد.

مقصودی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش پایه، مسیر شناسایی و پرورش استعدادهایی را هموار می‌کند که می‌توانند در سال‌های آینده نماینده شایسته بسکتبال کردستان در رقابت‌های ملی باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی خانواده بزرگ بسکتبال استان، جشنواره‌های مینی‌بسکتبال در سال‌های آینده در سطح گسترده‌تری برگزار شده و کردستان بتواند زمینه میزبانی رویدادهای ملی و حتی بین‌المللی این رشته را فراهم کند.