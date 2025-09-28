یادواره شهدای اهل سنت گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه شنبه شب در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای اهل سنت، گفت: امروز صلابت، اقتدار و عزت ایران اسلامی مدیون خون پاک شهیدان است و هیچ واژه‌ای مقدس‌تر از واژه شهید در قرآن کریم وجود ندارد.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی، با اشاره به آیات سوره صف و توبه افزود: خداوند متعال در قرآن معامله‌ای را معرفی می‌کند که بر اساس آن مؤمنان با ایمان به خدا و پیامبر و جهاد در راه حق، جان و مال خود را در طبق اخلاص نهاده و در مقابل، بهشت جاویدان و آمرزش الهی را دریافت می‌کنند این همان تجارتی است که شهدا در مسیر آن گام نهادند و به فوز عظیم نائل شدند.

امام جمعه گناوه ادامه داد: شهدای اهل سنت نیز در کنار برادران شیعه با تقدیم جان خویش در راه دفاع از اسلام و ایران اسلامی، برگ‌های زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند و بیش از یازده هزار شهید اهل سنت گواهی روشن بر وحدت امت اسلامی در پاسداری از عزت و استقلال کشور هستند.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان در چهار دهه گذشته تصریح کرد: دشمنان در هشت سال دفاع مقدس با حمایت بیش از ۴۰ کشور از صدام، نتوانستند به اهداف شوم خود برسند. در جنگ‌های نیابتی همچون داعش نیز به‌رغم هزینه‌های میلیاردی، با همت شهیدان بزرگی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی و وحدت ملت ایران، شکست خوردند و در جنگ ۱۲ روزه اخیرنیز، ملت ایران با صلابت و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و وحدت و همدلی خود، بار دیگر نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با بیان اینکه امروز جنگ دشمن بیشتر در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز است، اظهار کرد: دشمن که در جنگ سخت شکست خورده است، آخرین حربه خود رابرای ضربه به نظام اسلامی با این تهدیدها، تحریم ها و فشارها بکار بسته است و معیشت مردم را نشانه رفته است تا شاید بتواند مردم را از نظام و انقلاب جدا کند، اما ملت ایران ثابت کرده‌اند که با وجود مشکلات، پای آرمان‌های انقلاب و خون شهیدان ایستاده‌اند.

وی گفت: ملت ایران با وحدت و انسجام و اتحاد مقدس و با هدایت های حکیمانه و داهیانه مقام معظم رهبری از این مقطع تاریخی نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و بار دیگر دشمنان را ناامید خواهد کرد.

امام جمعه گناوه در پایان خاطرنشان کرد: اگر با همدلی، اتحاد و مدیریت صحیح مشکلات داخلی را برطرف کنیم، هیچ تهدیدی نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر عزت و استقلال باز دارد.

سخنرانی شیخ محمد فاروقی امام جمعه اهل سنت گناوه پیرامون مقام والای شهدا و شهادت از دیگر بخش های این آئین معنوی بود.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر در دوران دفاع مقدس ۲۳۰ شهید تقدیم میهن و انقلاب کرده است که ۹ شهید والامقام از اهل تسنن هستند.