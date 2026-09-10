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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

اقبال‌زاده: ادبیات کودک گفت‌وگویی دوسویه میان نویسنده و کودک است

اقبال‌زاده: ادبیات کودک گفت‌وگویی دوسویه میان نویسنده و کودک است

سنندج- نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک گفت: ادبیات کودک فقط آموزش دادن نیست، بلکه فرآیندی دوسویه برای هم‌آموزی است که در آن نویسنده هم از کودک می‌آموزد.

شهرام اقبال زاده با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادبیات کودک زمانی می‌تواند با جهان ذهنی و عاطفی کودکان ارتباط برقرار کند که نویسنده پیش از قلم زدن، دنیای کودک را بشناسد و به صدای او گوش دهد.

نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و عضو شورای کتاب کودک ایران اظهار کرد: ادبیات کودک صرفاً به معنای آموزش دادن به کودک نیست، بلکه یک فرآیند هم‌آموزی است؛ یعنی همان‌طور که به کودک می‌آموزیم، باید از او نیز بیاموزیم.

وی افزود: برای نوشتن درباره کودکان، نویسنده باید کودک‌شناس باشد و شناخت دنیای کودک بدون گفت‌وگو، شنیدن و تلاش برای درک جهان او امکان‌پذیر نیست.

این پژوهشگر حوزه ادبیات کودک با تأکید بر اهمیت ارتباط میان نویسنده و مخاطب کودک بیان کرد: رابطه نویسنده با کودک باید دوسویه باشد و در این رابطه، گفتن و شنیدن در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

آثار تألیفی کودک نیازمند توجه بیشتر است

اقبال‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آثار تألیفی و ترجمه‌ای در حوزه ادبیات کودک اشاره کرد و گفت: برخی آثار ارزشمند تألیفی در داخل کشور کمتر دیده می‌شوند، در حالی که آثار ترجمه‌ای به دلیل برخورداری از شناخت و تجربه گسترده‌تر از جهان کودک در عرصه بین‌المللی، گاهی با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.

وی همچنین از جبار شافعی‌زاده، نویسنده کردستانی حوزه کودک، یاد کرد و افزود: آثار این نویسنده به دو زبان کردی و فارسی منتشر شده و نخستین نوشته او نیز موفق به کسب جایزه شده است.

این نویسنده و مترجم با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های بومی در ادبیات کودک، بر ضرورت دیده شدن نویسندگان و آثار ارزشمند این حوزه تأکید کرد.

شهرام اقبال‌زاده متولد سال ۱۳۳۲ در کامیاران است و در حوزه نویسندگی، ترجمه، پژوهش و ویرایش ادبیات کودک فعالیت داشته و ده‌ها مقاله، ترجمه و اثر پژوهشی از وی منتشر شده است.

کد مطلب 6943011

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