شهرام اقبال زاده با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادبیات کودک زمانی میتواند با جهان ذهنی و عاطفی کودکان ارتباط برقرار کند که نویسنده پیش از قلم زدن، دنیای کودک را بشناسد و به صدای او گوش دهد.
نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و عضو شورای کتاب کودک ایران اظهار کرد: ادبیات کودک صرفاً به معنای آموزش دادن به کودک نیست، بلکه یک فرآیند همآموزی است؛ یعنی همانطور که به کودک میآموزیم، باید از او نیز بیاموزیم.
وی افزود: برای نوشتن درباره کودکان، نویسنده باید کودکشناس باشد و شناخت دنیای کودک بدون گفتوگو، شنیدن و تلاش برای درک جهان او امکانپذیر نیست.
این پژوهشگر حوزه ادبیات کودک با تأکید بر اهمیت ارتباط میان نویسنده و مخاطب کودک بیان کرد: رابطه نویسنده با کودک باید دوسویه باشد و در این رابطه، گفتن و شنیدن در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
آثار تألیفی کودک نیازمند توجه بیشتر است
اقبالزاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آثار تألیفی و ترجمهای در حوزه ادبیات کودک اشاره کرد و گفت: برخی آثار ارزشمند تألیفی در داخل کشور کمتر دیده میشوند، در حالی که آثار ترجمهای به دلیل برخورداری از شناخت و تجربه گستردهتر از جهان کودک در عرصه بینالمللی، گاهی با استقبال بیشتری مواجه میشوند.
وی همچنین از جبار شافعیزاده، نویسنده کردستانی حوزه کودک، یاد کرد و افزود: آثار این نویسنده به دو زبان کردی و فارسی منتشر شده و نخستین نوشته او نیز موفق به کسب جایزه شده است.
این نویسنده و مترجم با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیتهای بومی در ادبیات کودک، بر ضرورت دیده شدن نویسندگان و آثار ارزشمند این حوزه تأکید کرد.
شهرام اقبالزاده متولد سال ۱۳۳۲ در کامیاران است و در حوزه نویسندگی، ترجمه، پژوهش و ویرایش ادبیات کودک فعالیت داشته و دهها مقاله، ترجمه و اثر پژوهشی از وی منتشر شده است.
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