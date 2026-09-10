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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

فرماندار کالیفرنیا: ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور آمریکا است

فرماندار کالیفرنیا: ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور آمریکا است

فرماندار کالیفرنیا در واکنش به وعده ۵ هزار دلاری ترامپ به رأی‌دهندگان به حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره گفت که او فاسدترین شخصی است که تاکنون در کاخ سفید حضور داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کالیفرنیا به سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در شهر دالاس و فریبکاری جدید او برای جمع‌آوری رأی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مردم آمریکا، نوشت: پس از آنکه دونالد ترامپ با جنگ خود، شما را بیمارتر و فقیرتر کرد، اکنون می‌خواهد با ۵۰۰۰ دلار پول مالیات‌دهندگان، که از خونِ مردم به دست آمده است، رای شما را بخرد.

فرماندار کالیفرنیا در ادامه افزود: ترامپ فاسدترین شخصی است که تاکنون در دفتر بیضی کاخ سفید حضور داشته است.

باید اشاره کرد که رئیس جمهور آمریکا در تلاشی غیرمعمول برای متقاعد کردن رای دهندگان این کشور به منظور حمایت از حزبش گفت اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر کنترل کنگره را حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد کرد.

کد مطلب 6943027

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    نظرات

    • NP DE ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 1
      پاسخ
      دقیقا و حرف همه ی ملت های دنیا 👍👏
    • احمد IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      در تاریخ مفسدین زیاد بودند اما فاسدترین ها ترامپ و نتانیاهو است لعنت و مرگ بر انها

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