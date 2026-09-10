به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان افزود: این سازمان پس از یک دوره مشکلات و گرفتاریها در مسیر بازسازی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: هدف اصلی از احیای سازمان، تقویت بنیه مالی شهرداریها، تجمیع و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتها و سرمایههای موجود و کاهش وابستگی شهرداریها به منابع ناپایدار و ایجاد زمینه برای درآمدهای پایدار است.
صادقی افزود: همه تصمیمات و اقدامات سازمان باید در چارچوب مأموریتهای قانونی و با رعایت صرفه و صلاح شهرداریهای عضو انجام شود و شفافیت مالی، انضباط اداری، پاسخگویی و نظارتپذیری از ویژگیهای اصلی دوره جدید فعالیت سازمان باشد.
استاندار زنجان با تأکید بر پرهیز از هرگونه تصمیم فاقد توجیه کارشناسی، اظهار کرد: آسیبشناسی عملکرد گذشته سازمان نشان میدهد بخشی از مشکلات ایجادشده ناشی از رعایت نشدن همین الزامات بوده و نباید اجازه داد تجربه مشکلات گذشته دوباره تکرار شود.
صادقی در ادامه با اشاره به طرحهای مطرحشده در جلسه، بر رعایت کامل ضوابط قراردادی، کنترل زمانبندی اجرایی و مالی، نظارت مستمر و صیانت از منافع سازمان و شهرداریهای عضو تأکید کرد و گفت: سازمان باید در طرحها و پروژهها از نظر فنی، اجرایی، حقوقی و مالی عملکردی دقیق و پاسخگو داشته باشد.
وی همچنین در خصوص فروش و واگذاری املاک و مستحدثات سازمان، احراز سند مالکیت، وضعیت کاربری و ثبتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، رعایت تشریفات و آییننامههای معاملاتی و اخذ مجوزهای لازم را ضروری دانست.
استاندار زنجان درباره قراردادهای مشارکتی نیز گفت: باید آورده طرفین، سهم سازمان، سقف تعهدات، مدت قرارداد، نحوه تقسیم سود و زیان و تضامین کافی بهصورت دقیق مشخص شود و هرگونه مشارکت پیش از تصویب، از ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
صادقی با تأکید بر ضرورت احراز توجیه فنی و اقتصادی و مجوزهای قانونی در خرید اراضی و تغییر کاربری، خاطرنشان کرد: پیش از هرگونه تعهد مالی باید نحوه تأمین اعتبار و مجوزهای قانونی ذیصلاح مشخص باشد تا از ایجاد گرفتاریهای بعدی جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به ماده ۸۴ قانون شهرداری و اساسنامه سازمان همیاری، خواستار ارائه تمامی مستندات مالی، حقوقی و کارشناسی موضوعات پیش از طرح در شورای سازمان شد و گفت: اعضا باید پیش از جلسه فرصت بررسی اسناد را داشته باشند تا با آگاهی کامل نسبت به موضوعات تصمیمگیری کنند.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای تخصصی و دانشبنیان، کاهش تصدیگری مستقیم و بهرهگیری از توان تخصصی تأکید کرد و گفت: هرگونه مشارکت باید دارای توجیه اقتصادی، چارچوب اجرایی روشن و تضمینکننده منافع سازمان باشد.
صادقی همچنین مدیریت داراییهای سازمان با رویکرد بهرهبرداری مؤثر و مولدسازی را مورد تأکید قرار داد و افزود: سازمان باید از ظرفیتهای قانونی خود برای تقویت توان مالی شهرداریها، ساماندهی داراییها، اجرای دقیق پروژهها و ایجاد منابع درآمدی پایدار استفاده کند.
وی با اشاره به روند احیای سازمان همیاری شهرداریهای استان، این روند را حاصل حدود یکونیم سال تلاش و پیگیری دانست و از اقدامات و تجربه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در این مسیر قدردانی کرد.
استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد با تداوم روند موجود و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی، مشکلات چندینساله سازمان برطرف شود و تأکید کرد: مدیرعامل، هیئتمدیره و مجموعه سازمان باید الزامات اساسنامه را بهصورت کامل و مستمر رعایت کنند تا سازمان همیاری بتواند با قوت به فعالیت خود ادامه دهد و تجربه مشکلات گذشته دوباره تکرار نشود.
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