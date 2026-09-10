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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

جشنواره قصه‌گویی متل‌های شیرین در کرمانشاه برگزار می‌شود

جشنواره قصه‌گویی متل‌های شیرین در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه از برگزاری جشنواره استانی قصه‌گویی «متل‌های شیرین» با محورهای متنوع خبر داد.

ماشاالله پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره استانی قصه‌گویی «متل‌های شیرین» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف توجه به ظرفیت‌های قصه‌گویی و استفاده از شیوه‌های مختلف روایت برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش‌های مختلف این جشنواره شامل قصه‌گویی سنتی و کلاسیک، قصه‌گویی آیینی و سنتی، قصه‌گویی مدرن و نوآورانه، قصه‌گویی دینی و قصه‌گویی علمی است و علاقه‌مندان می‌توانند در بخش‌های متناسب با گروه سنی خود شرکت کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه ادامه داد: محتوای قصه‌ها می‌تواند برگرفته از ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه و فولکلور، موضوعات مرتبط با محیط زیست، ادبیات معاصر جهان، قصص قرآنی، زندگی‌نامه پیامبران و ائمه (ع) و همچنین قصه‌های تألیفی باشد.

پروین با اشاره به گروه‌های سنی شرکت‌کنندگان در جشنواره گفت: کودکان پنج تا ۱۲ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، بزرگسالان ۱۸ سال به بالا و سالخوردگان می‌توانند در این جشنواره حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بخش قصه‌گویی علمی امکان حضور نوجوانان فراهم شده و در بخش قصه‌گویی آیینی و سنتی نیز نوجوانان و بزرگسالان می‌توانند آثار خود را ارائه کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه درباره مهلت ارسال آثار نیز گفت: علاقه‌مندان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پروین خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان باید فیلم اثر خود را به همراه فرم تکمیل‌شده شرکت در جشنواره، حداکثر تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 6943078

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