ماشاالله پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره استانی قصه‌گویی «متل‌های شیرین» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف توجه به ظرفیت‌های قصه‌گویی و استفاده از شیوه‌های مختلف روایت برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش‌های مختلف این جشنواره شامل قصه‌گویی سنتی و کلاسیک، قصه‌گویی آیینی و سنتی، قصه‌گویی مدرن و نوآورانه، قصه‌گویی دینی و قصه‌گویی علمی است و علاقه‌مندان می‌توانند در بخش‌های متناسب با گروه سنی خود شرکت کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه ادامه داد: محتوای قصه‌ها می‌تواند برگرفته از ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه و فولکلور، موضوعات مرتبط با محیط زیست، ادبیات معاصر جهان، قصص قرآنی، زندگی‌نامه پیامبران و ائمه (ع) و همچنین قصه‌های تألیفی باشد.

پروین با اشاره به گروه‌های سنی شرکت‌کنندگان در جشنواره گفت: کودکان پنج تا ۱۲ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، بزرگسالان ۱۸ سال به بالا و سالخوردگان می‌توانند در این جشنواره حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بخش قصه‌گویی علمی امکان حضور نوجوانان فراهم شده و در بخش قصه‌گویی آیینی و سنتی نیز نوجوانان و بزرگسالان می‌توانند آثار خود را ارائه کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه درباره مهلت ارسال آثار نیز گفت: علاقه‌مندان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پروین خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان باید فیلم اثر خود را به همراه فرم تکمیل‌شده شرکت در جشنواره، حداکثر تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.