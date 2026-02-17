به گزارش خبرگزاری مهر، قصه‌گویان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در آیین پایانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ در اصفهان برگزار شد، در دو بخش حضوری و غیرحضوری خوش درخشیدند.

در بخش غیرحضوری، پرنیا سلیمی با قصه «کوهی که گریه کرد» و نوشین نیکراه با قصه «موش دم بریده» از مرکز شماره یک قزوین به ترتیب به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شدند. در بخش پادکست بزرگسال، آزاده آقامیربها مربی فرهنگی مرکز شماره یک با قصه «ماه ما» برگزیده شد. همچنین آترینا رحمانی با قصه «کتاب گمشده» در بخش نود ثانیه‌ای کودک موفق به کسب رتبه برگزیده شد.

در بخش حضوری نیز ۹ قصه‌گوی کانون استان قزوین روایتگر قصه‌های خود در اصفهان بودند. مهسا اتارخانی در بخش قصه‌های علمی بزرگسال، نازنین زهرا صدیق‌ها در بخش علمی نوجوان و طناز رئوفی‌نژاد در بخش آیینی سنتی نوجوان به اجرای آثار خود پرداختند. در بخش ایثار و قهرمانان نوجوان، امیر ورسه‌ای با قصه «تعزیه باران» شایسته تقدیر شد و فرزانه گلدوزان در بخش سنتی کلاسیک بزرگسال به عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش مروجان قصه‌گویی، لیلا ابراهیمی با قصه «آبی بغلی» و طناز رئوفی‌نژاد با قصه «رستم و اشکبوس» تندیس جشنواره را از آن خود کردند.

این جشنواره با شعار «جهان با قصه‌ها کودکان را ببین» برگزار شد و حضور موفق قصه‌گویان قزوین نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در پرورش استعدادهای قصه‌گویی کشور است.