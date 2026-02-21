  1. استانها
  2. البرز
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

معلم و دانش آموز البرزی در جشنواره قصه گویی کشور برگزیده شدند

کرج - رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی البرز گفت: معلم و دانش آموز این استان در بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کشور حائز رتبه برتر شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده سلیمانی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: «مرضیه آقاجانی»، معلم در بخش قصه گویی و دانش آموز «دینا شوندی» از مدرسه باغچه بان موفقیان استان البرز هستند که توانستند در این جشنواره برگزیده کشوری شوند.

وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قصه گویی در مدارس از محورهای مهمی است که باید در کانون مدرسه و خانواده به آن اهمیت داده شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی البرز با بیان اینکه قصه‌گویی یک ابزار مؤثر تربیتی و فرهنگی است ، یادآورشد: بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۹ بخش علمی، آیینی‌سنتی، با ابزار، ایثار و مقاومت، دینی، قصه‌های نو، سنتی کلاسیک، منظوم و زبان‌اشاره برگزار شد.

وی ادامه داد: قصه نقش یک ابزاری هوشمند و تاثیرگذاری را بر مخاطب کودک و نوجوان دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی البرز یادآورشد: باید روایت قصه گویی را در کلاس های درس تقویت کنیم تا بتوانیم پیام های آموزشی و تربیتی را به زبان قصه به دانش آموزان انتقال دهیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها