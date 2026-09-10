به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح پنجشنبه با حضور در دو واحد برنجکوبی در بخش مرکزی شهرستان رشت، از روند فعالیت این واحدها در روزهای پایانی فصل برداشت برنج بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند فعالیت واحدهای برنجکوبی و حمایت از استمرار فعالیت آنها در روزهای پایانی فصل برداشت انجام شد.
فرماندار شهرستان رشت در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت واحدهای برنجکوبی در زنجیره تولید برنج اظهار کرد: این واحدها از بخشهای مهم زنجیره تولید محسوب میشوند و استمرار فعالیت آنها نقش مؤثری در پشتیبانی از کشاورزان و مدیریت فرآیند پس از برداشت محصول دارد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۹۰ واحد برنجکوبی در شهرستان رشت فعال است، افزود: این واحدها در فصل برداشت، محصول کشاورزان را دریافت و فرآوری کرده و نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید برنج ایفا میکنند.
۹۵ درصد شلتوک رشت برداشت شد
میرغضنفری با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان رشت گفت: این شهرستان حدود ۵۲ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و امسال با توجه به شرایط مناسبتر اقتصادی محصول برنج، بخشی از اراضی که طی سالهای گذشته به دلیل کاهش قیمت برنج کشت نشده بود، دوباره وارد چرخه تولید شد.
وی ادامه داد: بازگشت بخشی از این اراضی به چرخه کشت موجب افزایش نسبی سطح زیرکشت برنج در شهرستان شده است.
فرماندار رشت با اشاره به آخرین وضعیت برداشت برنج در شهرستان تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۵ درصد شلتوک از شالیزارهای رشت برداشت شده و بخش باقیمانده نیز به دلیل شرایط آبوهوایی، دیررس بودن برخی ارقام و شرایط خاص تعدادی از مزارع همچنان در حال برداشت است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، با تکمیل فرآیند برداشت، میزان تولید شلتوک شهرستان رشت در سال جاری به حدود ۲۲۰ هزار تن خواهد رسید که نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزایش دارد.
مدیریت منابع آب دغدغه کشاورزان را کاهش داد
میرغضنفری با اشاره به نگرانیهای اولیه درباره تأمین آب کشاورزی در ابتدای فصل کشت اظهار کرد: با مدیریت منابع آب، انجام لایروبیهای مورد نیاز، تأمین مسیرهای انتقال آب و همکاری دستگاههای مرتبط، شرایطی فراهم شد تا تمامی اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت برنج قرار گیرد.
وی افزود: با اقدامات انجامشده، هیچیک از اراضی کشاورزی شهرستان به دلیل کمبود آب از چرخه تولید خارج نشد و رهاسازی آب نیز در زمان مناسب و حتی زودتر از برنامه در اختیار کشاورزان قرار گرفت که این امر نقش مهمی در کاهش دغدغههای فعالان بخش کشاورزی داشت.
قطعی برق واحدهای برنجکوبی مدیریت شد
فرماندار شهرستان رشت با اشاره به یکی از چالشهای واحدهای برنجکوبی در فصل تابستان گفت: قطعی برق از دغدغههای این واحدها بود که با برنامهریزی شرکت توزیع نیروی برق و هماهنگیهای انجامشده، تلاش شد وقفهای در فعالیت این مجموعهها در فصل برداشت ایجاد نشود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت اقتصادی از کشاورزان افزود: افزایش قیمت برنج در هفتههای اخیر تا حدودی توانسته است بخشی از هزینههای تولید کشاورزان را جبران کند، اما حمایت از تولیدکننده باید به گونهای باشد که ضمن برخورداری کشاورزان از صرفه اقتصادی، انگیزه لازم برای تداوم فعالیت در بخش کشاورزی نیز حفظ شود.
میرغضنفری تصریح کرد: حمایت از برنج تنها به مرحله کشت محدود نمیشود و باید از تمامی زنجیره تولید، از کشاورز تا واحدهای فرآوری و مرتبط با محصول حمایت کرد تا زمینه پایداری تولید و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان فراهم شود.
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