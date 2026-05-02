کشف انبار محصولات پتروشیمی احتکار شده در اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، ️حسن سپهوند شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در این دو انبار، بیش از چهار هزار کیسه کود شیمیایی اوره توسط متهمان احتکار شده بود.

وی ادامه داد: به دنبال کشف این انبار، دستورات قضایی لازم برای رسیدگی و انجام تحقیقات گسترده‌تر در این زمینه صادر شده است.

️دادستان اندیمشک که به صورت میدانی از انبارهای کشف شده نظارت می‌کرد، ضمن تقدیر از تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج)، با اشاره به پیامدهای اقتصادی این اقدام گفت: کشف این محموله بزرگ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کمبود و افزایش قیمت برخی کالاهای مرتبط در بازار، ناشی از احتکار و سودجویی برخی افراد است که بر سایر کالاها نیز اثرگذار می‌شود.

سپهوند افزود: سودجویان با سوءاستفاده از شرایط جنگی کشور و بهانه قرار دادن آن در تلاش‌ هستند که با ایجاد ترس از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها، بازار را ملتهب و سود خود را چندبرابر کنند اما دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی با همراهی مردم به هیچ وجه اجازه نخواهند داد چنین اقدامات مخربی به نتیجه برسد و برخورد قاطع و پشیمان کننده در انتظار همه اخلاگران اقتصادی خواهد بود.

دادستان اندیمشک تأکید کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در تنظیم بازار بدون اغماض برخورد خواهد شد و مردم اطمینان داشته باشند که هم‌زمان با مقابله با تهدیدات خارجی، برخورد جدی و پشیمان کننده با متخلفان اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.