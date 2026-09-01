سه کودک عامل تخریب آینه خودروها در بافق؛ لزوم نظارت والدین بر فرزندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ محمد یاوری اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تخریب و شکستن آینه بغل خودروهای پارک شده در پارکینگ یکی از مساجد بافق، ماموران پلیس به بررسی موضوع پرداختند.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق افزود: با بررسی‌های میدانی، هویت عاملان این تخریب‌ها که سه کودک ۱۰ ساله بودند، شناسایی شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌ قضایی، والدین کودکان به یگان انتظامی احضار شدند و با توجه به محرز شدن تخریب توسط فرزندانشان، والدین آن‌ها ملزم به پرداخت کامل خسارت‌های وارده به مالکان خودروها شدند.

یاوری با تأکید بر اهمیت نقش نظارتی والدین بر رفتار فرزندانشان خاطرنشان کرد: خانواده ها باید نظارت کامل را بر رفتار و رفت و آمد فرزندانشان داشته باشند تا خدای ناکرده شاهد اتفاقات ناگوار برای آنها در جامعه نباشیم.