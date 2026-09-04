به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعباس حسینی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اهمیت یاد خدا و توجه به توشه آخرت، اظهار کرد: هر لحظهای که بدون یاد خدا سپری شود، برای انسان خسارت است و در عالم آخرت ارزش و اثر لحظات یاد خدا آشکار خواهد شد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: دنیا بیهدف و بیبرنامه نیست و مرگ نیز پایان برنامه خلقت انسان محسوب نمیشود؛ بنابراین باید برای آخرت و روزی که هرکس در اندیشه نجات خویش است، توشه فراهم کرد.
امام جمعه بافق با اشاره به روز تعاون، تعاون را به معنای دستگیری و کمک به یکدیگر در مسیر خیر و تقوا دانست و گفت: فرهنگ تعاون تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود، بلکه باید در همه عرصههای اجتماعی و اخلاقی برای دستگیری از یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت کمک به افراد گرفتار و نیازمند ادامه داد: از نگاه قرآن، نیکی تنها به نماز و عبادت فردی محدود نیست، بلکه دستگیری از نیازمندان و کمک به گرفتاران نیز بخش مهمی از «برّ» و نیکی است.
تعاونیها میتوانند بازوی اقتصاد مقاومتی باشند
امام جمعه بافق با اشاره به ظرفیت تعاونیها در اقتصاد تصریح کرد: اگر مردم به تعاونیها اعتماد کنند، این مجموعهها میتوانند یکی از بازوهای مهم اقتصاد، بهویژه اقتصاد مقاومتی باشند.
وی خواستار تبیین ظرفیت تعاونیها از سوی مسئولان شد و افزود: باید ذهنیتهای منفی شکلگرفته درباره تعاونیها اصلاح شود و با ایجاد اطمینان نسبت به حفظ سرمایه مردم، زمینه مشارکت و سرمایهگذاری بیشتر فراهم شود.
ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی در کشاورزی
امام جمعه بافق با اشاره به مشکلات و گلایههای کشاورزان درباره خاموشی چاههای کشاورزی، استفاده از انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای حل این مشکل دانست و گفت: کشاورزان میتوانند با همکاری و سرمایهگذاری مشترک به سمت نصب پنلهای خورشیدی حرکت کنند.
وی افزود: در صورت نصب پنلهای خورشیدی، امکان تولید برق و فروش آن به دولت فراهم میشود که علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز، میتواند برای کشاورزان نیز درآمد ایجاد کند.
تولید و کارآفرینی در کنار چاههای کشاورزی
امام جمعه بافق همچنین بر ضرورت استفاده چندمنظوره از ظرفیتهای کشاورزی تأکید کرد و گفت: میتوان در کنار برخی چاههای کشاورزی استخر پرورش ماهی ایجاد کرد تا ضمن تولید محصول، از خروجی آب استخر نیز بهعنوان کود استفاده شود.
وی تأکید کرد: نباید در مواجهه با مشکلات موجود در کشتزارهای اطراف شهر تنها به بیان مشکلات بسنده کرد، بلکه باید به دنبال راهکارهای تولید، اشتغال و کارآفرینی بود.
سرمایههای مردم نباید از چرخه تولید خارج شود
امام جمعه بافق با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایههای مردم به سمت تولید اظهار کرد: سرمایهها نباید صرفاً به سمت خرید طلای آبشده و زمین هدایت شود، بلکه باید وارد چرخه تولید شود.
وی افزود: خارج کردن سرمایه از چرخه تولید به اقتصاد آسیب میزند و لازم است سرمایههای مردم در مسیر ایجاد تولید، اشتغال و رونق اقتصادی قرار گیرد.
«ایران قوی»؛ قدرت کشور باید روایت شود
امام جمعه بافق در خطبه دوم با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب، «ایران هرچه قویتر» و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی را از محورهای مهم مورد تأکید ایشان عنوان کرد و گفت: ایران امروز قدرتمند است و اقتدار آن در جهان به اثبات رسیده، اما باید برای قویتر شدن کشور تلاش کنیم.
وی افزود: برای تقویت قدرت ایران، ابتدا باید باور کنیم که کشور قدرتمند است و سپس این قدرت را روایت کنیم؛ چراکه اگر ما قدرت و پیشرفت ایران را روایت نکنیم، دشمن ضعفهای کشور را روایت خواهد کرد.
امام جمعه بافق از مردم خواست روایتگر توانمندیهای کشور باشند و گفت: نسلهای قدیمی که گذشته ایران را دیدهاند، باید قدرت امروز کشور را برای نسل جدید تبیین کنند.
وحدت؛ خط قرمز در برابر توطئه دشمن
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ انسجام اجتماعی اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است و نباید اجازه داد رفتارها و سخنان ما به عاملی برای دوقطبی شدن جامعه تبدیل شود.
امام جمعه بافق با بیان اینکه مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم قابل انکار نیست، افزود: ممکن است نسبت به عملکرد یا سخنان برخی مسئولان انتقاد داشته باشیم، اما نباید اجازه دهیم دشمن از اعتراضها و اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.
وی تأکید کرد: وحدت به معنای سکوت نیست و انتقاد باید وجود داشته باشد، اما انتقاد باید مؤدبانه، سازنده و همراه با پیشنهاد باشد؛ تحقیر و تمسخر نظام به مصلحت کشور نیست.
امام جمعه بافق همچنین بر تقویت اجتماعات مردمی تأکید کرد و گفت: این اجتماعات باید با حضور همه سلایق و گروهها پرشورتر از گذشته برگزار و حفظ شود.
وی در پایان با اشاره به شهدای اخیر خاطرنشان کرد: مطالبه خون شهدا و انتقام از عاملان جنایت، منافاتی با وحدت و انسجام ملی ندارد و ملت ایران ضمن حفظ وحدت، خواستار تحقق این مطالبه است.
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