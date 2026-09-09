فروش یک ملک به چند نفر؛ کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریالی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهم با استفاده از شگرد فروش مال غیر، اقدام به فروش منازل مسکونی به چند نفر کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی از مالباختگان دریافت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی کردند.

سلطانی گفت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات و بازجویی‌های انجام‌شده به پنج فقره کلاهبرداری به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال با شگرد فروش مال غیر اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.