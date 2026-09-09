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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

دستگیری سارقان حرفه ای اماکن خصوصی و موتورسیکلت در مراغه

دستگیری سارقان حرفه ای اماکن خصوصی و موتورسیکلت در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری ۲ سارق حرفه ای اماکن خصوصی و موتورسیکلت با ۱۸ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه باغ ها موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه، تصریح کرد: کارگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی بی وقفه ی شبانه روزی ، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق حرفه ای سابقه دار در این رابطه شدند .

سرهنگ فارسی افزود: متهمین در بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۱۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه باغ ها و همچنین سرقت موتورسیکلت اعتراف و از مخفیگاه آنها اقلام مسروقه قابل توجهی شامل سه دستگاه موتورسیکلت، انواع پمپ، اره برقی ، شیر الات، آچارآلات و ... کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، به شهروندان توصیه نمود: با اقدامات پیشگیرانه احتمال سرقت را از سارقین سلب نموده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ و تقدیر و پیشنهادات خود را به شماره تلفن ۱۹۷گزارش نمایند.

کد مطلب 6942587

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