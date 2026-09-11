نماد کرج چه خواهد بود؟ پیشنهاد عضو شورای شهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی _ بیستم مهرماه در تقویم فرهنگی شهر کرج به نام روز فرهنگی این شهر ثبت شده و امسال نیز همزمان با نزدیک شدن این مناسبت، برنامه‌ریزی برای برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و معرفی داشته‌های بومی کرج در حال انجام است. قرار است دستگاه‌های مختلف شهرستان در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند و شهرداری کرج نیز بخش مهمی از اجرای مراسم را بر عهده بگیرد.

روز فرهنگی کرج امسال قرار است فرصتی برای پرداختن به هویت «ایران کوچک» باشد؛ از معرفی اقوام و فرهنگ‌های مختلفی که در این شهر کنار هم زندگی می‌کنند تا عرضه محصولات بومی و جست‌وجو برای پیدا کردن نمادهایی که بتواند تصویری از کرج امروز را به مردم معرفی کند.

حسین سعیدی سیرائی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری برای روز فرهنگی کرج، مشارکت دستگاه‌های مختلف را در برگزاری این رویداد ضروری دانست و گفت: برگزاری مطلوب برنامه‌ها بدون مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج امکان‌پذیر نیست.

وی با قدردانی از اعضای شورای ششم، اعضای کمیسیون فرهنگی و ورزشی، شهردار کرج، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری افزود: طی سال‌های اخیر مجموعه مدیریت شهری پای برنامه‌های فرهنگی شهر آمده و برای برگزاری برنامه‌های روز کرج همکاری مناسبی داشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به جلسات برگزارشده در فرمانداری کرج برای برنامه‌ریزی روز فرهنگی کرج اظهار کرد: با پیگیری فرماندار کرج و معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، چندین جلسه برای هماهنگی دستگاه‌های مختلف برگزار شده و قرار است مجموعه دستگاه‌های شهرستان در برگزاری برنامه‌های روز کرج نقش داشته باشند.

سعیدی سیرائی ادامه داد: بخش مهمی از پشتیبانی و برگزاری مراسم نیز بر عهده شهرداری کرج گذاشته شده و مدیریت شهری در این زمینه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری پیش‌ همایش روز کرج در دانشکده کشاورزی گفت: درباره مدت برگزاری برنامه‌های اصلی نیز پیشنهادهایی مطرح شده و در حالی که برگزاری برنامه‌ها در هشت شبانه‌روز مورد بحث قرار گرفته، پیشنهاد ما پنج شب است؛ چراکه معتقدیم باید بیش از کمیت، روی کیفیت برنامه‌ها تمرکز کنیم.

پارک ایران کوچک میزبان محصولات بومی می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز فرهنگی کرج را برپایی نمایشگاهی در مجموعه «ایران کوچک» عنوان کرد و گفت: قرار است در این نمایشگاه محصولات مناطق مختلف پهنه کرج معرفی و عرضه شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد فرماندار و معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، قرار است بخشی از محصولات محور کرج ـ کندوان و جاده کرج ـ چالوس، بخش آسارا، طالقان و روستاهای اطراف در این نمایشگاه عرضه شود.

سعیدی سیرائی با بیان اینکه ایجاد غرفه‌ها بر عهده شهرداری کرج خواهد بود، تصریح کرد: تلاش مجموعه برگزارکننده این است که علاوه بر معرفی محصولات بومی، شرایطی فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را عرضه و در صورت امکان به فروش برسانند.

به گفته وی، هدف از برگزاری این نمایشگاه تنها ایجاد یک فضای تفریحی نیست، بلکه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف و ایجاد ارتباط میان داشته‌های بومی آنهاست.

کرج؛ شهری با هویت‌های متنوع فرهنگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عنوان «ایران کوچک» برای کرج، تنوع قومیتی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگی این شهر دانست و گفت: اقوام مختلف در کرج در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این تنوع می‌تواند به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های روز فرهنگی تبدیل شود.

سعیدی سیرائی با بیان اینکه شهروندی کرج محدود به قومیت یا زبان افراد نیست، اظهار کرد: فردی که از منطقه دیگری به کرج آمده و در این شهر سکونت دارد، بخشی از جامعه کرج است؛ ممکن است به زبان ترکی، آذری، لری، گیلکی یا مازندرانی صحبت کند، اما شهروند کرج محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در عین حال این افراد می‌توانند بخشی از محصولات، آداب، فرهنگ و داشته‌های بومی منطقه‌ای را که از آن آمده‌اند، معرفی کنند و این موضوع نه تنها منافاتی با هویت کرج ندارد، بلکه می‌تواند به غنای فرهنگی شهر کمک کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج تأکید کرد: ایده ما این است که در برنامه‌های روز کرج یک موزاییک فرهنگی و قومیتی شکل بگیرد تا مردم با ظرفیت‌های مختلفی که در این شهر وجود دارد، بیشتر آشنا شوند.

مشارکت شهرهای اطراف؛ علاقه‌مندی هست، محدودیت جغرافیایی هم وجود دارد

سعیدی سیرائی درباره احتمال مشارکت شهرهایی مانند کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت در برنامه‌های روز فرهنگی کرج نیز گفت: علاقه‌مند هستیم این شهرها در برنامه‌ها نقش داشته باشند، اما باید به جغرافیای سیاسی امروز توجه کرد.

وی افزود: کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت در حال حاضر شهرهای مستقلی هستند و نمی‌توان همان نقشی را که برای مناطق داخل محدوده شهر کرج تعریف شده، برای آنها در نظر گرفت؛ با این حال تقویت ارتباط فرهنگی میان این شهرها و کرج می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

پل شهید رئیسی؛ پیشنهاد یک نماد جدید برای کرج

یکی از بخش‌های قابل توجه اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج، پیشنهاد وی برای تعریف یک نماد جدید شهری برای کرج بود.

سعیدی سیرائی با اشاره به حادثه اخیر برای پل B1 یا همان پل شهید رئیسی گفت: با وجود تلخی این اتفاق، می‌توان از منظر فرهنگی و اجتماعی به آن نگاه دیگری داشت و از ظرفیت آن برای معرفی توانمندی‌های شهر کرج استفاده کرد.

وی افزود: این پل یک سازه شاخص با پایه‌ها و ارتفاع قابل توجه بود که با مهندسی ایرانی و به دست توانمند نیروهای شهر کرج ساخته می‌شد و مورد اصابت قرار گرفتن آن می‌تواند در آینده به موضوعی برای بازنمایی توان مهندسی و هویت شهری کرج تبدیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج پیشنهاد کرد که «پل شهید رئیسی» یا همان پل B1 در آینده به عنوان یکی از نمادهای جدید شهر کرج معرفی شود.

والک‌پلو و شیرینی مشکوی در مسیر معرفی سوغات کرج

سعیدی سیرائی در ادامه به ظرفیت‌های غذایی و محصولات بومی منطقه نیز اشاره کرد و گفت: کرج و پهنه پیرامونی آن از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه غذا و محصولات بومی برخوردار است.

وی «والک» را یکی از ظرفیت‌های طبیعی و غذایی دامنه‌های البرز دانست و افزود: این گیاه در مناطق مختلف اطراف کرج، طالقان و محور کرج ـ کندوان وجود دارد و می‌توان از آن در معرفی غذاهای بومی منطقه استفاده کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج همچنین به شیرینی محلی «مشکوی» (مُشکِوی یا مشکفی) اشاره کرد و گفت: این شیرینی از محصولات و شیرینی‌های مخصوص این خطه است و می‌تواند در کنار سایر محصولات بومی به عنوان یکی از سوغات و داشته‌های فرهنگی کرج معرفی شود.

روز کرج؛ فراتر از یک مناسبت تقویمی

آنچه از برنامه‌های اعلام‌شده و اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج برمی‌آید، مدیریت شهری در تلاش است روز فرهنگی کرج را از یک مناسبت صرفاً تقویمی به بستری برای معرفی هویت و ظرفیت‌های این شهر تبدیل کند؛ رویکردی که در صورت اجرای مناسب می‌تواند بخش‌هایی از تاریخ، فرهنگ، تنوع قومی، ظرفیت‌های طبیعی، غذاها و محصولات بومی و حتی توانمندی‌های فنی و مهندسی کرج را در یک قاب واحد به شهروندان و مخاطبان خارج از استان معرفی کند.

در این میان، برگزاری نمایشگاه محصولات بومی، مشارکت دستگاه‌های مختلف، توجه به عنوان «ایران کوچک» و تلاش برای یافتن نمادهایی که بتوانند هویت معاصر کرج را نمایندگی کنند، از جمله محورهایی است که می‌تواند روز فرهنگی کرج را به فرصتی برای بازتعریف و تقویت هویت شهری این کلانشهر تبدیل کند.