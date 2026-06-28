https://mehrnews.com/x3crRR ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ کد مطلب 6873712 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ همخوانی سرود حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه سرود حماسی «ما مسلح به الله اکبریم» را در اجتماع شبانه همخوانی کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6873712 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و هجدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شام غریبان صد و شانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب عاشورا صد و پانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب تاسوعا برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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