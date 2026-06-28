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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۶

همخوانی سرود حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

همخوانی سرود حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه سرود حماسی «ما مسلح به الله اکبریم» را در اجتماع شبانه همخوانی کردند.

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کد مطلب 6873712

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