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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

محموله ۸.۶ میلیارد ریالی مرغ زنده فاقد مجوز در لرستان کشف شد

محموله ۸.۶ میلیارد ریالی مرغ زنده فاقد مجوز در لرستان کشف شد

رومشکان- ۳ تن و ۳۱۰ کیلوگرم مرغ زنده فاقد مجوزهای قانونی به ارزش ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شهرستان رومشکان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «مصطفی تیموری» فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل مرغ زنده مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۳ تن و ۳۱۰ کیلوگرم مرغ زنده را که فاقد مجوزهای قانونی لازم بود، کشف کردند.

دستگیری یک متهم در ارتباط با محموله

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان با اشاره به ارزش این محموله، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش مرغ‌های زنده کشف‌شده ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

تیموری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

برخورد قاطع پلیس با تخلفات اقتصادی

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت و امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6943777

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