امام جمعه قم: هیمنه آمریکا در برابر اقتدار ایران در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در تشییع رهبر شهید گفت: عظمت این مردم و محبت آنان نسبت به رهبر شهید و ملت ایران حقیقتاً قابل توجه است و باید از مردمی که در کنار ملت ایران قرار گرفتند قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه همراهی مردم عراق با ملت ایران اظهار کرد: مردم عراق پیش از این نیز در مواضع خود نشان داده‌اند که در کنار ملت ایران قرار دارند و در جریان حوادث اخیر نیز این همراهی را به شکل گسترده‌تری به نمایش گذاشتند.



امام جمعه قم افزود: در دیدار با عشایر و مردم عراق این پیام به روشنی منتقل شد که آنان در برابر حوادث پیش‌آمده، خود را جدا از ملت ایران نمی‌دانند و آمادگی دارند در صورت ادامه شرایط، همراهی خود را حفظ کنند.



حسینی بوشهری با اشاره به گستردگی علاقه مردم جهان به ولایت و رهبر شهید گفت: اگر موانعی که دشمنان در کشورهای مختلف ایجاد کرده‌اند وجود نداشت، در بسیاری از نقاط جهان نیز مردم می‌توانستند پس از شهادت رهبر، صحنه‌های بزرگی از حمایت و همراهی خود را به نمایش بگذارند.



وی ادامه داد: محبت و ارادت مردم به رهبر شهید محدود به یک منطقه نیست و این علاقه در میان مردم کشورهای مختلف نیز وجود دارد اما موانعی که دشمنان ایجاد می‌کنند اجازه نمی‌دهد این احساسات و همراهی‌ها در همه جا به شکل آشکار و گسترده بروز پیدا کند.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به حضور مردم ایران پس از شهادت رهبر اشاره کرد و گفت: در فاصله میان شهادت رهبر تا زمانی که مجلس خبرگان رهبری نقش تاریخی خود را ایفا کرد، مردم به صورت خودجوش وارد صحنه شدند.



حسینی بوشهری افزود: مردم در آن روزها خیابان‌ها و میدان‌ها را برای نفوذ دشمن خالی نگذاشتند و با حضور خود نشان دادند که در شرایط حساس، مسئولیت خود را در دفاع از کشور و نظام به خوبی می‌شناسند.



وی با تأکید بر اهمیت این حضور مردمی اظهار کرد: حضور خودجوش مردم در صحنه، پیام روشنی برای دشمن داشت و اجازه نداد خلأ ایجادشده در فاصله شهادت رهبر تا انجام وظیفه تاریخی خبرگان، زمینه‌ای برای سوءاستفاده دشمن فراهم کند.



امام جمعه قم با اشاره به این حضور گسترده مردمی خاطرنشان کرد: مردم با حضور خود در میدان، اجازه نفوذ به دشمن ندادند و این همراهی و ایستادگی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی آنان در شرایط دشوار بود.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: باید قدر رهبری عزیزمان را بدانیم، چرا که بیانات ایشان در شرایط مختلف، سرمایه‌ای برای کشور و مسیر حرکت مسئولان و مردم است.



وی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره عملکرد دولت افزود: ایشان در یک موضع از خدمات دولت تمجید می‌کنند و در جای دیگر بر ضرورت توجه به ضعف‌ها و برجسته کردن نقاط قوت تأکید دارند تا دشمن نتواند از مسائل داخلی سوءاستفاده کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر در محیط داخلی همانند دشمن رفتار کنیم و به جای دیدن نقاط قوت، تنها ضعف‌ها را برجسته کنیم، عملاً زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کرده‌ایم، بنابراین در شرایطی که کشور با دشمن مواجه است، باید ضمن خدمت و تلاش، مراقب باشیم سخنان و عملکردمان به ابزاری برای دشمن تبدیل نشود.



حسینی بوشهری با اشاره به گذشت شش ماه از جنگ دشمن علیه ایران گفت: یکی از نکاتی که امروز باید مورد توجه قرار گیرد، مرور این جنگ بدون گرفتار شدن در تحریف‌هایی است که دشمن درصدد القای آن است و باید روشن شود چه کسانی این جنگ را آغاز کردند و با چه هدفی وارد این میدان شدند.



وی افزود: دشمنان دیرینه اسلام و انقلاب اسلامی، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، در محاسبات خود تصور می‌کردند شرایط منطقه به گونه‌ای فراهم شده که می‌توانند با وارد کردن یک ضربه قاطع، نظام جمهوری اسلامی ایران را با بحران مواجه کنند.



دشمن محاسبات نادرستی درباره ایران داشت



امام جمعه قم با اشاره به تحولات منطقه و محاسبات دشمن اظهار کرد: آنان تصور می‌کردند جبهه‌های پیرامونی ایران تضعیف شده و با توجه به آنچه در غزه، لبنان و سوریه رخ داده است، فرصت مناسبی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.



وی ادامه داد: دشمن بر اساس همین تصور غلط گمان می‌کرد با وارد کردن یک ضربه قاطع می‌تواند نظام را براندازی کند و در همین چارچوب تلاش کرد با هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب، فرماندهان، مسئولان و حتی دانشمندان و مردم، فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کند.



حسینی بوشهری با اشاره به واکنش مردم در نخستین ساعات جنگ گفت: دشمن از یک نکته مهم غافل بود و آن اینکه این ملت هنوز زنده و پای کار است و به محض اطلاع از وقوع این حادثه غمبار، مردم به خیابان‌ها آمدند و حمایت خود را از کشور و نظام نشان دادند.



وی افزود: حضور مردم در صحنه نشان داد محاسبات دشمن درباره جامعه ایران نادرست بوده است و برخلاف تصور آنان، مردم در برابر این توطئه ایستادگی کردند و همچنان پای کار کشور قرار دارند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ارزیابی مسئولان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از شرایط ایران اظهار کرد: حتی مسئولان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیز گفته بودند تحقق چنین هدفی برای دشمن ناممکن است، اما برخی در ساختار سیاسی و نظامی آمریکا برای جلب نظر ترامپ و همراهی با او، ارزیابی‌های دیگری ارائه کردند.



مقاومت ملت محاسبات دشمن را برهم زد



وی با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در جریان جنگ گفت: در آن مقطع نیروهای آمریکایی جابه‌جا می‌شدند و تغییراتی در آرایش نیروهای آنان صورت می‌گرفت و این اقدامات نشان می‌داد که آنها در حال طراحی برای ورود و حضور مؤثرتر در میدان بودند.



حسینی بوشهری ادامه داد: در مقابل این تحرکات، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های خود وارد عمل شدند و سپاه قهرمان با استفاده از موشک‌های ویژه، پاسخ قاطع و سنگینی به دشمن داد.



وی افزود: موشک‌های ایران بر فراز ناوهای آمریکا در منطقه فرود آمد و جهنمی برای آنان ایجاد کرد.



امام جمعه قم با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود دچار خطای جدی شده بود، گفت: آنان تصور می‌کردند با ایجاد رعب و وحشت می‌توانند اهداف خود را محقق کنند، اما ملت ایران با حضور در صحنه و نیروهای مسلح با ایستادگی و پاسخ قاطع، این محاسبات را برهم زدند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: بیانات رهبر معظم انقلاب باید برای همه مسئولان و مردم به عنوان یک سرمایه مورد توجه قرار گیرد و در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و بهره‌برداری از نقاط ضعف است، باید از هر اقدامی که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود پرهیز کرد.



هیمنه آمریکا در برابر اقتدار ایران در هم شکست



حسینی بوشهری با اشاره به تجربه مذاکرات و رفتار آمریکا اظهار کرد: در چند مرحله از مذاکرات، دشمن نقض عهد کرد و حتی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با رئیس‌جمهور کشورمان توافق‌هایی انجام داد، اما پس از گذشت چند روز، همان مسیر عهدشکنی را دنبال کرد.



امام جمعه قم افزود: ما بارها این واقعیت را با صدای بلند به دشمن اعلام کرده‌ایم و امروز نیز باید بر اساس تجربه‌ای که در برابر ملت ایران شکل گرفته است، درباره ماهیت واقعی دشمن سخن بگوییم.



وی ادامه داد: تا پیش از این، عده‌ای برای اقناع ملت ایران می‌گفتند راه حل مسائل، مذاکره است و جمهوری اسلامی ایران نیز برای اثبات حسن نیت خود این مسیر را دنبال کرد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نقض عهدهای مکرر دشمن بود.



حسینی بوشهری با اشاره به رویارویی اخیر و واکنش نیروهای مسلح کشور گفت: به تعبیر فرماندهان عزیز، دو هدف دشمن مورد حمله قرار گرفت و این اتفاق نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها از اقتدار لازم برخوردار است.



وی بیان کرد: امروز شاهد هستیم که توان نظامی و هیمنه آمریکا آن‌گونه که پیش از این تصور می‌شد، نیست و حتی رقبای آمریکا در جهان نیز برخی از اقدامات و توانایی‌های این کشور را به تمسخر گرفته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد تصویر قدرت مطلق آمریکا در حال فرو ریختن است.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر روزی تصور می‌شد آمریکا می‌تواند خود را به عنوان یک ابرقدرت بلامنازع در جهان معرفی کند، امروز این هیمنه در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی نیروهای مسلح کشورمان در هم شکسته است.



وی خاطرنشان کرد: این دستاورد به برکت اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای رزمنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بسیج و همچنین حضور و ایستادگی مردم به دست آمده است و دشمن باید بداند ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد.



حسینی بوشهری گفت: آنچه در این عرصه رخ داده است، تنها یک مسئله نظامی نیست، بلکه آثار آن در نگاه دیگر کشورها به جایگاه آمریکا نیز دیده می‌شود و تصور ابرقدرتی مطلق این کشور با چالش جدی مواجه شده است.



امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت اقتدار کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که ما باید قوی‌تر باشیم و این مسیر، راهی است که جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از کشور و منافع ملت دنبال می‌کند.



حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سیاسی آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز وضعیت سیاسی دشمن به هم ریخته است و رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در شرایطی قرار گرفته که از محدودیت‌های بیشتری نسبت به گذشته برخوردار نیست.



وی ادامه داد: یکی از مسئولان دستگاه دیپلماسی نیز درباره شرایط ترامپ سخن گفته و عنوان کرده بود که کار او به جایی رسیده است که شب‌ها نقشه کشورها را ترسیم می‌کند و جابجایی های دلخواهش را نقاشی می کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزود: ایالات متحده در آستانه انتخابات قرار دارد و کارشناسان تاکنون پیش‌بینی‌هایی درباره وضعیت جمهوری‌خواهان در مجلس این کشور مطرح کرده‌اند.



وی بیان کرد: اگرچه ما دل خوشی از این تحولات و جریان‌های سیاسی آمریکا نداریم، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که دشمنی با اسلام، قرآن و ملت ایران همچنان با پاسخ ملت و نیروهای مسلح کشور مواجه خواهد شد.



حسینی بوشهری با اشاره به شهادت رهبر شهید گفت: دشمن با اقدامات خود ما را داغدار کرد، اما خون شهید همانند چشمه‌ای جوشان، رستاخیزی بزرگ به پا کرد و آثار آن تنها محدود به ایران نماند.



جنگ از منطقه فراتر رفته است



وی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی نیز امروز با شکست مواجه شده و با رسوایی و فضاحت روبه‌رو است و آنچه دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با آن ملت ایران را به عقب‌نشینی وادار کند، نتیجه‌ای برخلاف انتظار آنان داشته است.



امام جمعه قم افزود: دشمن پیش از این می‌گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، وضعیت از آنچه امروز شاهد هستیم بهتر خواهد بود، اما اکنون واقعیت‌های میدان نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت و توان لازم برای دفاع از خود برخوردار است.



وی ادامه داد: امام شهید ما پیش از این فرمودند اگر دشمن بخواهد اعمال خشونت‌بار خود را ادامه دهد، جنگ به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد و امروز باید گفت این هشدار تحقق یافته است.



حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: با تأسف باید عرض کنم که رهبر شهیدمان در میان ما نیستند، اما جنگ از مرزهای منطقه فراتر رفته و ابعاد جهانی پیدا کرده است.



وی تأکید کرد: امروز حتی در دورترین نقاط نیز نقاط آسیب‌پذیر دشمن مورد توجه قرار گرفته است و این شرایط نشان می‌دهد تحولات ایجادشده دیگر محدود به یک نقطه از منطقه نیست و دامنه آن گسترده‌تر شده است.