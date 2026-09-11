به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه همدان با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بصیرت و همراهی با ولایت به ادامه بازخوانی جریان انحراف بنی‌اسرائیل و یهود براساس آیات قرآن کریم به‌ویژه سوره مبارکه طه پرداخت و اظهار کرد: انحراف تاریخی بنی‌اسرائیل در مقطع غیبت حضرت موسی (ع) و پس از عبور از رود نیل و غرق شدن فرعون روی داد، زمانی که حضرت موسی (ع) برای مناجات سی‌روزه به کوه طور رفت و این میقات الهی با اضافه شدن ۱۰ روز به ۴۰ روز تکمیل شد.

وی افزود: نکته محوری در ماجرای حضرت موسی این است که هیچ پیامبری امت خویش را بدون وصی و جانشین رها نکرده و حضرت موسی (ع) برای یک غیبت ۳۰ تا ۴۰ روزه برادرش حضرت هارون (ع) را که خود دارای مقام نبوت و شان وزارت بود به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کرد تا از انحراف و فساد در جامعه مراقبت کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با پیوند این واقعه قرآنی با مبانی کلامی و تاریخی اسلام تصریح کرد: در روایات متواتر اسلامی بارها پیامبر گرامی اسلام (ص) جایگاه امیرالمومنین علی (ع) را با استناد به حدیث مشهور أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی یادآور شدند و عقل و منطق روایی نیز حکم می‌کند وقتی پیامبری برای غیبت چند ده روزه جانشین تعیین می‌کند امکان ندارد پیامبر خاتم (ص) برای هدایت امت پس از رحلت خود وصی و خلیفه معرفی نکرده باشد.

آیت‌الله شعبانی موثقی با طرح این پرسش که چرا هارون (ع) علیرغم داشتن مقام نبوت نتوانست مانع انحراف بنی‌اسرائیل و گرایش آنها به گوساله‌پرستی شود؟ گفت: در دوران غیبت حضرت موسی (ع) و با فتنه‌انگیزی سامری پس از روز سی‌ام جمعیت کثیری از بزرگان و افراد بنی‌اسرائیل به سمت گوساله‌پرستی رفتند و تنها حدود ۱۲ هزار نفر در کنار حضرت هارون (ع) بر صراط مستقیم باقی ماندند و در نتیجه در ظاهر این جمعیت قلیل توان ایستادگی در برابر آن اکثریت منحرف را نداشتند.

وی با تحلیل صحنه بازگشت حضرت موسی (ع) و انداختن الواح تورات و مواخذه ظاهری حضرت هارون (ع) بیان کرد: حضرت موسی (ع) پس از بازگشت ابتدا مردم را به خاطر انحراف بازخواست کرد اما هنگامی که دید مردم درصدد توجیه انحراف بزرگ خود برآمده‌اند و عمق فاجعه را درک نمی‌کنند با برادر و وصی خود با تندی برخورد کرد تا پیام بزرگی و خطیر بودن این گناه به جامعه منتقل شود.

خطیب جمعه همدان ادامه داد: این شیوه رفتاری مشابه هشدارهای قرآن به پیامبر اکرم (ص) است و مسلما پیامبر معصوم هرگز مشرک نمی‌شود بلکه هدف این تعابیر تند الهی آن است که مردم متوجه شوند خداوند در برابر انحراف با هیچ‌کس تعارف ندارد و عتاب حضرت موسی (ع) نیز به معنای تقصیر داشتن حضرت هارون (ع) نبود چراکه انبیای الهی معصوم هستند بلکه تلاشی برای هوشیار کردن مردم بود.

وی به پاسخ و دفاع حضرت هارون (ع) در برابر عتاب حضرت موسی (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت هارون (ع) اعلام کرد وظایف سه‌گانه هدایتی و بازدارندگی خود را انجام داده اما کار به جایی رسیده بود که قوم او را به استضعاف کشانده و قصد کشتن او را داشتند و؛ از این رو وقتی امتی پیام وصی را نپذیرد ثمره طبیعی و قهری آن سقوط در ورطه انحراف و شرک خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه ماجرای بنی‌اسرائیل یک واقعه تاریخی ایستا نیست بلکه سنتی تکرارشونده در طول تاریخ است، خاطرنشان کرد: براساس روایات معتبر حضرت علی (ع) نیز پس از رحلت رسول خدا (ص) در شرایطی که با غربت و تحمیل مواجه شدند در کنار مضجع مطهر پیامبر اکرم (ص) همین کلام حضرت هارون (ع) را قرائت کردند تا نسبت به تکرار انحرافات تاریخی و غفلت از وصایت الهی به امت اسلامی هشدار دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: قرآن کریم مسلمانان واقعی را به دلیل برخورداری از سه ویژگی «امر به معروف»، «نهی از منکر» و «ایمان به خدا» بهترین امت معرفی کرده، شاخصه‌ای که امروز در ملت ایران به‌طور عینی قابل مشاهده است.

آیت الله شعبانی موثقی با بیان اینکه ملت ایران در مواجهه با دشمنان بزرگ اسلام نظیر رژیم صهیونیستی و آمریکا رسالت‌محورانه عمل کرده است، افزود: ملتی که در بحران‌ها دچار فروپاشی فکری نشده و در مقابل دشمنان مستکبر منفعل نمی‌شود شایسته تمجید است و حضور مستمر و پرشور مردم در میدان‌های مختلف در ماه‌های گذشته نشان‌دهنده ایمان راسخ و حافظه تاریخی مردم ایران است که اجازه دخالت دوباره به دشمنان را نمی‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: زحمات وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کمبود کالا، تلاش مهندسان کشور در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و افتتاح پروژه‌های متعدد عمرانی در استان همدان قابل‌تقدیر و مشاهده است و مواضع اخیر رئیس‌جمهور و اعضای کابینه مبنی بر خوداتکایی و عدم چشم‌داشت به دشمن حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود.

امام‌جمعه همدان در عین حال خطاب به مسئولان تاکید کرد: با وجود محاصره اقتصادی دشمن بسیاری از مشکلات ریشه داخلی دارد و شان این ملت که ایستادگی‌اش بر کسی پوشیده نیست بالاتر از برخی مشکلات فعلی است و برخورد در ادارات باید در شان این مردم «ارباب» باشد و مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با جدیت بیشتر تلاش کنند.

آیت الله شعبانی موثقی با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن، تصریح کرد: برخی رسانه‌ها در داخل کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که انگار در زمین دشمن بازی می‌کنند و به‌عنوان مثال شکست‌ها یا آسیب‌های احتمالی جبهه مقاومت را برجسته و مبالغه‌آمیز جلوه می‌دهند اما موفقیت‌های بزرگ جبهه حق نظیر پیروزی‌های انصارالله یمن را نادیده می‌گیرند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه به دنبال جنگ نیست، خاطرنشان کرد: ما همواره در مقام دفاع هستیم و دفاع منطقی و عقلانی در برابر دشمن جنگ‌طلبی نیست و نباید با برخی سخنان نادرست بهانه به دست دشمن داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان به یک معضل زیست‌محیطی در استان اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از آلودگی آب‌های زیرزمینی در مسیر روستای «انصارالامام» به دلیل فعالیت برخی کارگاه‌ها به دست ما رسیده که تهدیدی جدی برای سلامت مردم و کشت محصولات کشاورزی منطقه است.

وی از دادستان محترم همدان و اداره کل محیط‌زیست خواست تا با ورود فوری به این مسئله از تبدیل‌شدن این معضل به یک بحران امنیتی و سلامت‌محور جلوگیری کنند و پیگیری‌های لازم را برای حل دغدغه مردم این منطقه انجام دهند.