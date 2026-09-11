به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن غائبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) ضمن قدردانی از حجت الاسلام شریفی نیا که ۱۳ سال امامت جمعه شهر آرادان را برعهده داشت، تاکید کرد: مردم آرادان ضمن قدردانی از ایشان برای وی آرزوی موفقیت در سنگر امامت جمعه ایوانکی دارد.

وی در ادامه با اشاره به روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و روز گرامی داشت شهریار، افزود: یکی از مولفه های هویتی هر کشور زبان آن کشور است و ما علیرغم تهاجمات دشمنان علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی، می بایست ایشان را بزرگترین پاسدار زبان فارسی در عصر امروز دانست.

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب علاقه بسیاری به فرهنگ و ادب و زبان فارسی داشتند، یادآور شد: دیدار ایشان با شاعران بسیار مورد تاکید ایشان بود و این نشان از اهمیت دادن معظم له به مقوله شعر و ادب بود.

غائبی در ادامه با بیان اینکه در هفته ای که گذشت پیروزی های سریع و بسیاری توسط جبهه مقاومت و انصار الله یمن به دست آمد، اضافه کرد: باید قدردان این پیروزی ها باشیم.

وی با بیان اینکه انصار الله یمن توانست تسلط کامل بر باب المندب داشته باشد و آن هم بسیار سریع و در حجمی وسیع از جغرافیا که باید قدردان خداوند متعال به خاطر این لطف باشیم، تاکید داشت: رزمندگان اسلام با دست خالی در برابر ارتش هایی که تا بن دندان مسلح بودند توانستند موفقیت به دست بیاورند.

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه این پیروزی های سریع و شگفت انگیز زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم دشمن تا بن دندان مسلح توسط ابرقدرت های جهانی مورد حمایت و هدایت قرار می گیرد، گفت: پیروزی ها برای جبهه مقاومت ادامه خواهد داشت.

غائبی با بیان اینکه سال ۹۸ رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند که ما نگران تسلیحات نظامی و تجهیزات دشمن نیستیم، خاطر نشان کرد : انصارالله یمن نشان داد که چیزی جز تسلیحات برای پیروزی لازم است.