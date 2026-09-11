به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی تخصصی استقرار استاندارد بینالمللی ISO/IEC 17025 با ابتکار معاونت محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست لرستان و با حضور برخط کارشناسان آزمایشگاههای محیط زیست سازمان مرکزی و استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و لرستان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
با توجه به گستردگی مباحث و محتوای تخصصی دوره، برنامه آموزشی در چندین جلسه ادامه خواهد داشت و کارشناسان آزمایشگاههای محیط زیست از استانهای مختلف کشور بهصورت برخط در این دوره حضور دارند.
آزمایشگاهها از ارکان مهم نظام پایش محیط زیست هستند
مجتبی آهور، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست لرستان، روز جمعه در تشریح اهداف برگزاری این دوره اظهار داشت: آزمایشگاهها یکی از ارکان مهم نظام پایش محیط زیست هستند و هر اندازه نتایج آزمایشگاهی از دقت، صحت و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند، تصمیمگیریهای مدیریتی نیز با پشتوانه علمی و اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: استاندارد ISO/IEC 17025 صرفاً مجموعهای از الزامات فنی و مدیریتی برای آزمایشگاهها نیست، بلکه چارچوبی برای اطمینان از صلاحیت آزمایشگاه، ارتقای کیفیت فرآیندهای آزمایشگاهی و افزایش اعتبار و قابلیت اتکای نتایج آزمونها به شمار میرود.
توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاههای محیط زیست
آهور ادامه داد: بر همین اساس، آموزش و توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاههای محیط زیست در زمینه الزامات و نحوه استقرار این استاندارد از اهمیت ویژهای برخوردار است و برگزاری این دوره نیز با همین رویکرد در دستور کار قرار گرفته است.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به حضور کارشناسان آزمایشگاههای محیط زیست از استانهای مختلف کشور در این دوره گفت: برگزاری دوره بهصورت برخط، فرصت مناسبی برای بهرهمندی کارشناسان از مباحث تخصصی و همچنین تبادل تجربیات و دیدگاهها فراهم کرده است.
بررسی چالشهای مشترک آزمایشگاههای محیط زیست
وی خاطرنشان کرد: طرح مسائل و چالشهای مشترک آزمایشگاههای محیط زیست در جریان این جلسات میتواند به شناسایی راهکارهای مناسب برای بهبود فرآیندها و ارتقای سطح کیفی فعالیت آزمایشگاهها کمک کند.
آهور ابراز امیدواری کرد نتایج و دستاوردهای این دوره آموزشی در مسیر ارتقای کیفیت فرآیندهای آزمایشگاهی، افزایش اعتبار نتایج آزمونها و تقویت نظام پایش محیط زیست کشور مورد استفاده قرار گیرد.
ارائه مباحث تخصصی استاندارد توسط مدرس دوره
در این دوره، آقای طولابی بهعنوان مدرس، مباحث تخصصی مرتبط با الزامات، فرآیندها و نحوه استقرار استاندارد بینالمللی ISO/IEC 17025 را ارائه میکند.
شرکتکنندگان نیز در جریان جلسات آموزشی، ضمن بهرهمندی از مباحث تخصصی ارائهشده، به طرح پرسش، بررسی مسائل اجرایی و تبادل نظر درباره چالشهای مرتبط با استقرار این استاندارد میپردازند.
برگزاری این دوره آموزشی تخصصی، در راستای ارتقای دانش و توانمندی کارشناسان آزمایشگاههای محیط زیست، استانداردسازی فرآیندهای آزمایشگاهی و افزایش دقت و اعتبار نتایج پایشهای محیط زیستی انجام شده و جلسات آن طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
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