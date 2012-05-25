آغاز آیین رغایب در شهر کلور خلخال/ضرورت احیاء سنن کهن بومی

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی این منطقه اعتقاد دارند چون در عید رغایب، حضرت خدیجه (س) همه اموال و دارایی اش را به حضرت محمد (ص) بخشید، به شکرانه آن باید بهترین سوغاتی های محلی را پخته و در این شب بین مردم بویژه نیازمندان خیرات می کنند.

مردم کلور بنا به سنت دیرین خود چند روز مانده به این شب تدارک می بینند ‌و با پخت و پز انواع سوغاتی های محلی از جمله نوعی حلوای محلی به نامهای "طبقی"، "ضیابری" و "موچه " به استقبال رغایب می روند.

جشنواره رغایب این منطقه همه ساله با استقرار گروههای مختلف مردم و خانواده هایشان در کنار امامزاده عبدالله کلور که از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) است از نخستین ساعت روز جمعه ماه رجب آغاز می شود.

آیین رغائب در سایر مناطق آذربایجان نیز رواج دارد و به اسم "رغییب" و یا "اولوللر بایرامی" یا جشن مردگان برگزار می شود در این روز مردم با پوشیدن لباسهای محلی در کنار هم فرهنگ دینی خود پاس داشته و به راز و نیاز می پردازند.

مردان کت و شلوار و جلیقه هایی از جنس پارچه های بافته شده از پشم بز بر تن می کنند و کلاههایی به شکل تاس و از همین جنس بر سر می گذارند و زنان منطقه نیز با پوشیدن لباس محلی خاصی به نام "شی شلوار" به استقبال مراسم معنوی لیله الرغایب می روند.

زنان این منطقه با پر کردن کاسه‌ای آب از چشمه زلال کنار امامزاده عبدالله و به نیت برآورده شدن آرزوهای جوانان دم بخت دو عدد سوزن و یا سنجاق را در قطعه چوبی کوچک فرو کرده و در داخل آب کاسه می کنند.

با نزدیک شدن این دو قطعه چوب سوزن دار به هم به نشانه ازدواج زوجهای نیت کرده و با کف زدن و شعرخوانی خواستار تدارک عروسی و ازدواج آنها توسط خانواده‌هایشان می شوند.

آنها در کنار هم با اجرای سایر برنامه ها به راز و نیاز پرداخته و از خداوند طلب مغفرت و کسب روزی حلال برای خانواده خود می کنند. این مراسم دینی که سبب ایجاد نشاط اجتماعی و آسایش روانی می شود می تواند به عنوان سنبلی برای نهادینه کردن مراسم های دینی و گسترش فرهنگ بومی باشد.

ثبت ملی جشنواره رغایب کلور



در سال گذشته جشنواره رغایب این منطقه به عنوان میراث معنوی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و انتظار می رفت امسال این جشن به صورت ملی با حضور سایر اقشار مردم از جای جای کشور در این بخش برگزار شود اما بما به دلایلی این اتفاق فرهنگی رخ نداد.

در سالهای اخیر مراسم رغایب در روز جمعه در این منطقه به صورت جشنواره رسمی با هدف معرفی این فرهنگ به جامعه با حضور مسئولان برگزار می شد ولی از امسال این جشنوراه تنها به صورت منطقه ای و با حرکت خودجوش مردم به مانند سالیان گذشته برگزار می شود.

جشنواره رغایب امسال برگزار نمی شود



با وجود اینکه برگزاری این جشنواره ها تا حدی توانسته در معرفی آداب و رسوم این منطقه کمک کند ولی در نهادینه کردن این فرهنگ و کمک به الگو گیری سایر مردم از این نوع مراسم ها فرسنگ ها فاصله دارد.

شهردار کلور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره رغایب امسال از سوی خود اهالی کلور برپا می شود عنوان کرد: در سالهای گذشته مهمانانی از داخل و خارج کشور در این آیین شرکت داشتند که در معرفی این آیین و قابلیت های گردشگری این منطقه موثر بود.

ضرورت بین اللملی کردن فرهنگ بومی



وحید کنعانی افزود: با وجود اینکه برگزاری این جشنواره در سطح ملی در این منطقه امکان پذیر نشد و با تداوم برگزاری آن به شکل محلی تلاش می شود در سالهای آینده با مهیا شدن فضای فیزیکی منطقه این جشنواره در سطح بین‌المللی برگزار شود.

وی خواستار توجه مسئولان به فرصت ها و پتانسیل های این منطقه شد و بیان کرد: هر چه در توسعه این نوع فرهنگها در استان و کشورمان توجه شود به همان اندازه در مبارزه با فرهنگ بیگانگان موفق می شویم.

کلور شهر باستانی که نیاز به معرفی دارد



کنعانی تصریح کرد: علاوه بر توسعه فرهنگ دینی قابلیتهای گردشگری منطقه نیز معرفی شده و با جذب گردشگر می توان برای خیلی از بیکاران ایجاد اشتغال کرد.

کلور شهری است که در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر خلخال و مرکز بخش شاهرود و در دامنه غربی رشته کوه تالش و شرق کوه پلنگا قرار دارد و تمامی مردم کلور به زبان ایران باستان تاتی تکلم می ‌کنند.

این شهر دارای محله‌هایی مختلفی هستند که با توجه به قراین تاریخی قدمت آن به دوره قبل از اسلام بر می گردد ونیاز به معرفی بیشتری در سطح کشور دارد.

کلور دارای مکانهای تفریحی وگردشگری از جمله امامزاده عبدالله، چشمه ورازشت، آبشار 30 متری سجن، امامزاده سیدحسین، زرد گل ایمازده (امامزاده ابراهیم)، خرس اَمانه خِل (غار)، داره مچد (مسجد دارا)، طبیعت رودخانه شاهرود، چشمه ساران سوسان پلنگا و کوهستانهای سرسبز بادامنه هایی پر از گلهای رنگارنگ است.