امام جمعه نقده: مسئولان و مردم باید مواظب اختلاف افکنی دشمنان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ستارزاده در خطبه های نماز جمعه با اشاره به ارزش‌های والای انسانی افزود: رشد و تعالی انسان به معنای کامل با عدالت محقق می‌شود، هرگاه انسان خواست خود را کنار بگذارد و بخواهد با عدالت رفتار کند باعث رشد و تعالی جامعه خواهد شد و ارزش عدالت در این مواقع بیشتر خود را نشان می‌دهد تا هر چیزی در جایگاه خود قرار بگیرد.

وی با سفارش به تقوای الهی، با اشاره به اهمیت رعایت اصول و انصاف در جامعه تصریح کرد: در جامعه‌ای که عدالت نباشد آزادگی به خودخواهی تبدیل می‌شود، مردم بیشتر از دستگاه‌های حکومتی درخواست عدالت دارند و این نشانگر جایگاه والا و معنای واقعی عدالت در جامعه است و اگر عدالت در جامعه اجرا نشود تمام ارزش‌ها از بین خواهد رفت.

حجت الاسلام ستارزاده، با اشاره به جنگ رمضان، شکست دشمن را از نگاه کارشناسان دنیا قطعی دانست و ادامه داد: دشمن به دنبال سردرگمی مسئولان ما هستند و گاهی مسئولان ناخواسته با سخنانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

امام جمعه نقده گفت: امروز دشمنان به دنبال اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان هستند تا تاب آوری مردم را پایین بیاورند و انسجام ملی را از بین ببرند و مردم و مسئولان باید با آگاهی مواظب فضای دوگانه‌ای که دشمن دنبال می کند باشند.