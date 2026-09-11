آتش نفت گریبان مس را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال پالایش نفت اصفهان و مس سونگون در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ظهر جمعه ۲۰ شهریور در ورزشگاه اختصاصی پالایش نفت برگزار شد.

پالایش نفت که فصل جاری را با یک تساوی و ۲ شکست متوالی استارت زده بود، به مصاف مسی رفت که ۹ کامل از ۳ دیدار نخست لیگ کسب کرده بود.

با این تفاسیر پیش‌بینی ادامه این روند برای دو تیم کار راحتی بود اما فوتسال و ورزش بار دیگر روی پیش‌بینی ناپذیر خود را به نمایش گذاشت؛ نماینده اصفهان در نیمه نخست با حساب ۲ بر یک از مهمان خود پیش افتاد.

در ۲۰ دقیقه دوم نفت نه تنها عقب نکشید بلکه ۴ بار دیگر دروازه مس را باز کرد تا در نهایت با حساب ۶ بر ۳ فاتح این میدان شود.

گل‌ها:

امیرحسین تاجیک(۳)، سپهر صفری، سعید ممبینی، بهنام فکور برای پالایش نفت - مجتبی پارساپور، مانی قانع و فرهاد فخیم برای مس

