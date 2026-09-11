به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل رهبریان اظهار کرد: در قالب طرح «نذر خدمت»، کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان لنده با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و دستگاههای خدمترسان در روستاهای هدف حضور یافت و ضمن ارائه خدمات سلامت و حمایتی، مسائل و مطالبات اساسی مردم این مناطق را بررسی کرد.
وی افزود: در این برنامه وضعیت سلامت ۷۵ نفر از اهالی روستاهای دمتنگ عروه و مالآخوند مورد بررسی قرار گرفت و خدمات پزشکی، دارویی، پرستاری، مامایی و بهداشت محیط به ساکنان ارائه شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پزشک، پرستار و ماما در این کاروان حضور داشتند و خدمات مورد نیاز اهالی، متناسب با شرایط و نیازهای منطقه ارائه شد.
رهبریان ادامه داد: در بخش حمایتهای معیشتی و اجتماعی نیز ۳۰ جفت کفش بچگانه، ۳۰ جفت کفش زنانه و ۳۰ بسته لوازمالتحریر میان خانوادهها و دانشآموزان مناطق هدف توزیع شد و ۳۰ بسته دارویی نیز برای کمک به درمان بیماریهای شایع در اختیار ساکنان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طرح «نذر خدمت» تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمیشود، گفت: در جریان حضور کاروان سلامت، مطالبات مردم در حوزههای مختلف نیز بررسی شد که از جمله آنها میتوان به کمبود آب و نامناسب بودن وضعیت راه دسترسی روستاها اشاره کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد افزود: موضوعات مربوط به آبرسانی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز مردم این روستاها برای پیگیری از سوی دستگاههای متولی مطرح و بررسی شد.
رهبریان شناسایی نیازهای واقعی مناطق کمبرخوردار، ارائه خدمات سلامتمحور، حمایت از خانوادهها، توانمندسازی جوامع محلی و پیگیری مطالبات مردم را از اهداف اجرای طرح نذر خدمت عنوان کرد و گفت: جمعیت هلالاحمر تلاش میکند با استفاده از ظرفیت خیرین، داوطلبان و دستگاههای اجرایی، دامنه این خدمات را در مناطق محروم گسترش دهد.
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