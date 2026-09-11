به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی ارزیابی کیفی و پایش میدانی پایگاهها و مراکز عملیاتی، اظهار کرد: در این طرح تمامی پایگاههای امداد و نجات جادهای، بینشهری، کوهستانی و ساحلی، مراکز واکنش سریع، مراکز عملیاتی و سایر مراکز عملیاتی شبکه امدادونجات در ۳۱ استان کشور مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی افزود: این ارزیابی با استفاده از ظرفیت کارشناسان تخصصی معاونت عملیات سازمان امدادونجات و با همکاری معاونین امداد و نجات و کارشناسان استانها انجام میشود و تیمهای ارزیاب بر اساس طرح عملیاتی تدوینشده، مأموریت بازدید از استانهای معین و مجاور را بر عهده خواهند داشت.
کبادی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، شاخصهای مختلفی از جمله تجهیزات، نیروی انسانی، وضعیت لجستیک، ارتباطات، نحوه اجرای لوحهای کشیک و سایر موارد مندرج در چکلیستهای تخصصی بررسی و ارزیابی میشود و نقاط قوت، ضعف، چالشها و نواقص احتمالی هر پایگاه و مرکز عملیاتی بهصورت دقیق ثبت خواهد شد.
معاون عملیات سازمان امدادونجات با بیان اینکه در ابتدای ورود تیمهای ارزیاب به هر استان، نشست مشترکی با مدیرعامل و معاون امداد و نجات استان برگزار میشود، گفت: پس از انجام بازدیدها نیز جلسه جمعبندی با مدیران عامل و روسای شعب برگزار و نتایج، نقاط قوت و موارد نیازمند اصلاح هر پایگاه به تفکیک به مسئولان استان بازخورد داده خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت دبیرخانه طرح ملی ارزیابی کیفی و پایش میدانی در معاونت عملیات سازمان امداد و نجات تصریح کرد: تمامی دادههای میدانی، گزارشهای تصویری و نتایج ارزیابیها به این دبیرخانه منتقل و فرآیند ثبت، تحلیل آماری و رتبهبندی اطلاعات بهصورت مستمر انجام میشود تا در پایان طرح، گزارش جامع و کاملی از وضعیت آمادگی پایگاهها و مراکز عملیاتی به تفکیک استان و رستههای عملیاتی تهیه و ارائه شود.
کبادی هدف اصلی اجرای این طرح را سنجش سطح آمادگی، کیفیت و مهارت امدادگران و ارزیابی شاخصهای عملیاتی شبکه امداد و نجات عنوان کرد و افزود: این طرح به ما کمک میکند وضعیت فعلی شبکه را بهصورت دقیق تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم تا بر اساس نتایج بهدستآمده، راهبردهای عملیاتی و برنامههای ارتقای کیفیت خدمات امداد و نجات تدوین و اجرا شود.
وی تأکید کرد: افزایش سرعت پاسخگویی و تقویت آمادگی برای اقدام پیشدستانه در برابر حوادث، سوانح و بحرانهای کشور از مهمترین رویکردهای این طرح است و میزان اثربخشی و نحوه بهکارگیری تجهیزات نوین امداد و نجات که در سالهای اخیر وارد شبکه شدهاند نیز در این ارزیابی مورد سنجش قرار میگیرد.
معاون عملیات سازمان امدادونجات خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهای مهم این طرح، فراهم شدن زمینه انتقال تجربه میان استانهاست؛ بهگونهای که استانها ضمن آشنایی با ظرفیتهای عملیاتی استانهای معین خود، میتوانند از درسآموختهها و تجربیات میدانی یکدیگر برای ارتقای سطح آمادگی و کیفیت خدمات استفاده کنند.
کبادی این طرح را زمینهساز ایجاد پویایی و تحرک در شبکه امدادونجات دانست و گفت: تلاش ما این است که در کنار ارزیابی وضعیت موجود، از ظرفیت بازدیدهای میدانی برای کسب تجربه، ارتقای دانش و تقویت توان عملیاتی استانها استفاده کنیم و این روند بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.
وی در پایان اظهار کرد: نتایج این ارزیابیها علاوه بر مشخص کردن وضعیت فعلی شبکه امداد و نجات، مبنای مهمی برای تدوین برنامهها، طرحهای عملیاتی و راهبردهای آینده خواهد بود تا مشخص شود در چه حوزههایی نیاز به تمرکز و تقویت بیشتری داریم و بتوانیم پویایی، نشاط و سطح بالای آمادگی شبکه امدادونجات کشور را برای پاسخگویی مؤثر به حوادث و بحرانها حفظ و ارتقا دهیم.
نظر شما