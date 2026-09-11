محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، اظهار کرد: در پنج روز آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر نیز شاهد وزش موقت و ملایم باد خواهیم بود.

وی در خصوص وضعیت جوی روز شنبه افزود: در ساعاتی از روز شنبه افزایش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در نوار شمالی استان وجود دارد و البته این بارش‌ها قابل‌ملاحظه نخواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان نیز تصریح کرد: در حال حاضر تغییرات محسوسی در دمای هوای استان نداریم، هرچند پیش‌بینی می‌شود دماهای صبحگاهی برای صبح فردا در اکثر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه افزایش یابد.

باقری‌شکیب با اشاره به ثبت بیشینه و کمینه دمای استان در شبانه‌روز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین ایستگاه و بهار با ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۳۰ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۸ درجه سانتی‌گراد رسید.