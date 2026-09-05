به گزارش خبرنگار مهر، امید اسماعیلی ظهر شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان مهدیشهر اظهار کرد: عملیات خط‌کشی در محورهای شهمیرزاد، فولادمحله، کیاسر و دامغان به طول ۲۱۰ کیلومتر به پایان رسیده است.

وی افزود: خط‌کشی و اجرای علائم افقی از اقدامات مهم راهداری برای افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی است که به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و پرتردد، نقش مؤثری در هدایت بهتر وسایل نقلیه و کاهش خطرات ناشی از کاهش دید رانندگان دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مهدیشهر با اشاره به شرایط آب‌وهوایی منطقه، گفت: وجود گردنه‌های مه‌گیر و کوهستانی و همچنین پیش‌بینی بارندگی‌های پاییزی و زمستانی، ضرورت تقویت و ارتقای وضوح علائم افقی راه‌ها را دوچندان می‌کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات با هدف افزایش دید رانندگان، مشخص شدن مسیر حرکت وسایل نقلیه، ارتقای ضریب ایمنی راه‌ها و کاهش حوادث ناشی از کاهش دید در شرایط نامساعد جوی انجام شده است.

وی بر تداوم اقدامات راهداری برای نگهداری و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان مهدیشهر تأکید کرد و افزود: شناسایی نقاط نیازمند بهسازی و اجرای اقدامات ایمنی در محورهای مختلف، متناسب با شرایط راه و وضعیت تردد کاربران جاده‌ای در دستور کار این اداره قرار دارد.