به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد یکهفتهای معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی اظهار کرد: طی بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه، ۲۳ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که حوادث جادهای با ۱۸ مورد، بیشترین سهم را در مأموریتهای امدادی به خود اختصاص داد.
وی افزود: در این بازه زمانی همچنین یک مورد حادثه جوی، یک مورد مفقودی، دو مورد فوریت پزشکی و یک مورد حمله حیوان در استان گزارش و تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر برای ارائه خدمات به حادثهدیدگان اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: در مجموع این حوادث، ۲۶ تیم عملیاتی متشکل از ۷۳ نجاتگر با استفاده از ۲۶ دستگاه خودروی امدادی در عملیاتهای مختلف حضور داشتند و خدمات امدادی مورد نیاز را به حادثهدیدگان ارائه کردند.
جودی با قدردانی از تلاش شبانهروزی نجاتگران و عوامل عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان، بر آمادگی مستمر تیمهای امدادی برای پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات بهموقع و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث از اولویتهای اصلی جمعیت هلالاحمر است.
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