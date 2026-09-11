به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۴۷ روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، در پی اعلام مفقودی چهار طبیعت‌گرد در ارتفاعات کمتال جلفا، یک تیم امداد و نجات از پایگاه یادمان شهدای مارازاد به محل اعزام شد.

وی افزود: همزمان با اعزام تیم امدادی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان جلفا با برقراری ارتباط تلفنی با افراد مفقودشده، آنان را برای یافتن مسیر بازگشت راهنمایی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با راهنمایی‌های انجام‌شده، چهار طبیعت‌گرد موفق شدند مسیر بازگشت را پیدا کرده و از منطقه خارج شوند و پس از اطمینان از سلامت آنان، عملیات امداد و نجات ساعت ۰۰:۱۵ بامداد روز جمعه ۲۰ شهریورماه با موفقیت به پایان رسید.

جودی از طبیعت‌گردان و کوهنوردان خواست پیش از حضور در مناطق کوهستانی، نسبت به شرایط مسیر و وضعیت جوی اطلاع کافی کسب کرده و تجهیزات و وسایل ارتباطی مناسب را به همراه داشته باشند.