به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین هادی رمضانی در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به ضرورت تقویت امنیت و اقتدار کشور، اظهار کرد: همه ارکان کشور باید برای افزایش قدرت و کاهش آسیبپذیری ایران تلاش کنند و در برابر تهدیدها به گونهای عمل شود که هزینه تهدید برای دشمن افزایش یابد.
امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه افزود: حضور مردم در عرصههای مختلف یکی از پشتوانههای مهم کشور است و این حضور نشاندهنده همراهی جامعه با اصل نظام و امنیت کشور است.
حمایت از دولت، بدون تعطیلی مطالبهگری
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دولت گفت: مردم در کنار حمایت از دولت، نسبت به عملکرد دولتمردان، مجلس و قوه قضائیه نیز نقد و اعتراض دارند و این دو موضوع منافاتی با یکدیگر ندارد.
حجتالاسلام رمضانی افزود: حمایت از دولت به این معناست که دولت بتواند با قدرت به وظایف خود عمل کند، اما نقد و مطالبهگری نیز باید ادامه داشته باشد. مردم باید بتوانند اعتراضات و مطالبات خود را سریع، روشن و صریح مطرح کنند، بدون آنکه این روند به تضعیف دولت منجر شود.
وی تأکید کرد: در کنار نقد نقاط ضعف، نقاط قوت دولت نیز باید مورد حمایت قرار گیرد تا امکان خدمترسانی بهتر و تصمیمگیری مؤثرتر برای کشور فراهم شود.
ایران قوی باید در زندگی مردم دیده شود
امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت و تأکید بر موضوع «ایران قوی» اظهار کرد: قدرت کشور نباید صرفاً در عرصههای سیاسی و نظامی تعریف شود، بلکه باید در حل مشکلات مردم نیز نمود پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر قرار است ایران قوی شکل بگیرد، باید این قدرت واقعی باشد و با استفاده از ظرفیتهای داخلی، توانمندیهای موجود و نوآوریها، زمینه حل مسائل کشور فراهم شود.
حجتالاسلام رمضانی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مردم افزود: انسجام ملی زمانی میتواند پشتوانه قدرت کشور باشد که در نهایت به خدمت بهتر و حل مشکلات جامعه منجر شود.
نقد عملکرد صداوسیما با تخریب آن متفاوت است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد صداوسیما گفت: هر مجموعهای ممکن است با اشکالاتی روبهرو باشد و نقد عملکرد آن ضروری است، اما نقد نباید به تضعیف اصل و جایگاه رسانه ملی منجر شود.
امام جمعه موقت زاهدان تأکید کرد: اصلاح و مطالبهگری درباره عملکرد رسانه ملی با تخریب آن تفاوت دارد و نباید به گونهای عمل شود که مرجعیت رسانهای کشور تضعیف شود.
تأکید بر حفظ انسجام در برابر تهدیدها
حجتالاسلام رمضانی در ادامه با اشاره به ضرورت شناخت تهدیدهای امنیتی گفت: در برابر تهدیدهای دشمن باید به گونهای عمل کرد که هزینه اقدامات خصمانه برای آنان افزایش یابد و همه بخشهای کشور، از نیروهای نظامی تا دولت، در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدای ترور، گفت: خونخواهی شهدای ترور نباید تحت تأثیر معادلات سیاسی قرار گیرد و آمران و عاملان این حوادث نباید از حافظه جامعه حذف شوند.
امام جمعه موقت زاهدان در پایان با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، روز فوریتهای پزشکی و اورژانس را نیز به کارکنان این مجموعه تبریک گفت.
نظر شما