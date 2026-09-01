فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه‌های بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان رودبار اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌ها، تسهیل عبور و مرور روستاییان و افزایش سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در حال اجرا است.

وی افزود: عملیات ترمیم و روکش آسفالت راه روستایی کیابادتخت به کشکجان از پنجم شهریورماه سال جاری آغاز شده و این پروژه به طول یک کیلومتر و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به دیگر پروژه‌های اجرایی در شهرستان رودبار گفت: عملیات بهسازی و آسفالت محور داماش به جیرنده نیز در محدوده راه‌های روستایی این شهرستان به طول چهار کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

مرادی با تأکید بر اهمیت نگهداری و ارتقای راه‌های روستایی بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش مشکلات عبور و مرور، بهبود دسترسی روستاییان و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل دارد.

وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اجرای طرح‌های بهسازی، ترمیم و روکش آسفالت راه‌های روستایی را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش می‌شود با اجرای این پروژه‌ها سطح خدمات‌رسانی و کیفیت راه‌های روستایی استان ارتقا یابد.