امام جمعه ایرانشهر: طبق تجربه دفاع مقدس نباید به بیگانگان تکیه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه ایرانشهر با اشاره به برخی مناسبت‌های تاریخی و مذهبی، بر ضرورت توجه به تجربه‌های گذشته برای شناخت بهتر شرایط امروز و آینده کشور تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به شخصیت و جایگاه شهید آیت‌الله مدنی و همچنین سیره امامزاده عبدالعظیم حسنی، بر اهمیت ولایت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، از رویکردهای دوگانه کشورهای غربی در موضوع حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: بررسی تحولات منطقه و رفتار قدرت‌های جهانی نشان می‌دهد که شناخت درست تاریخ برای تحلیل شرایط امروز ضروری است.

تجربه دفاع مقدس؛ تکیه بر توان داخلی

بزمانی با اشاره به تحولات سیاسی و تاریخی ایران در دوره پهلوی و برکناری رضاخان، اظهار کرد: مطالعه تاریخ می‌تواند درک دقیق‌تری از شرایط کشور و مسیر پیش‌رو در اختیار جامعه قرار دهد.

وی افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد که حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور بدون تکیه بر قدرت‌های خارجی و با اتکا به توان داخلی، خودباوری و مقاومت امکان‌پذیر است.

امام جمعه ایرانشهر با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی، نسبت به ایجاد دو قطبی‌های کاذب در جامعه و ارائه روایت‌های نادرست درباره سیاست خارجی کشور هشدار داد و گفت: تصمیمات جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بر اساس منافع ملی و مصالح کشور اتخاذ می‌شود و نباید با روایت‌های نادرست، جامعه را نسبت به مسائل اصلی دچار اختلاف کرد.

ضرورت حفظ انسجام در شرایط حساس کشور

بزمانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در موضع دفاعی قرار دارد، تصریح کرد: کشور به دنبال رفع سایه جنگ و تأمین امنیت مردم است، اما در این مسیر باید هوشیاری لازم در برابر جریان‌هایی که تلاش می‌کنند جامعه را دچار دو قطبی و اختلاف کنند، وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ انسجام ملی و جلوگیری از اختلاف‌افکنی، ضرورتی است که باید مورد توجه همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی قرار گیرد تا مسائل اصلی کشور تحت تأثیر حاشیه‌ها و دوقطبی‌های کاذب قرار نگیرد.