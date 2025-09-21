به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه عصر یکشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد. در این نشست ماشالله پروین معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با ارائه گزارشی مفصل از وضعیت هنرستانها، آمار دانشآموزان و برنامههای توسعه آموزشهای فنی و مهارتی، بر ضرورت گسترش این بخش به عنوان یکی از راهکارهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
پروین با تشکر از حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در این جلسه اظهار داشت: مطابق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، آموزشهای فنی و حرفهای محور استقلال اقتصادی و جهش تولید است و هنرستانها باید به کانونهای تربیت نیروی کار ماهر و کارآفرین تبدیل شوند. وی افزود: رئیسجمهور نیز توسعه آموزشهای مهارتی را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته و در برنامه هفتم توسعه، سهم هنرجویان فنی و حرفهای کشور باید به ۵۰ درصد افزایش یابد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه گزارشی از وضعیت جمعیت دانشآموزی استان ارائه کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۴۶ هزار دانشآموز در استان مشغول به تحصیل هستند که ۵۵ درصد آنان در دوره ابتدایی و ۴۵ درصد در دوره متوسطه حضور دارند. از این تعداد ۲۴ درصد در متوسطه اول، ۱۳ درصد در متوسطه دوم نظری و حدود ۷ درصد در شاخه فنی و کاردانش مشغول تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۱ هنرستان در استان فعال است که ۱۱۷ مورد آن مستقل میباشد، تصریح کرد: امسال حدود ۴۱ درصد از دانشآموزان پایه دهم به رشتههای مهارتی جذب شدهاند و برنامهریزی شده این رقم در سال تحصیلی جدید از ۴۲ درصد فراتر رود.
پروین با اشاره به مقایسه وضعیت کرمانشاه با استانهای برخوردار کشور گفت: در حالی که استانهایی مانند اصفهان ۲۶ هنرستان جوار صنعت دارند، کرمانشاه تنها ۳ هنرستان از این نوع را داراست و این امر نشان میدهد که برای پاسخگویی به نیاز بازار کار باید در گسترش هنرستانهای وابسته به صنایع و کارخانهها تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی توسعه زیرساختهای آموزشی، بهروزرسانی تجهیزات کارگاهی و تأمین نیروی انسانی متخصص را از چالشهای مهم استان دانست و افزود: اکنون در برخی هنرستانها تجهیزات کارگاهی فرسوده و نامتناسب با فناوریهای روز است و حتی در برخی کارگاهها از موتورهای قدیمی استفاده میشود.
پروین ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم دانشآموزان مهارتی استان باید از ۳۵ درصد کنونی به ۴۶ درصد افزایش یابد. همچنین طبق آئیننامه تقویت و توسعه مهارتآموزی، تا پایان این برنامه باید هزار هنرستان در کشور ایجاد شود که سهم کرمانشاه از این تعداد ۳۰ هنرستان است. علاوه بر این، پیشبینی شده است تعداد کارگاههای آموزشی استان از ۵۸۵ کارگاه فعلی به ۸۵۳ کارگاه برسد.
وی با اشاره به اهمیت جلب مشارکت صنایع برای راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه ۱۴ کارخانه و واحد تولیدی شناسایی شده که هر کدام ظرفیت ایجاد یک هنرستان جوار صنعت را دارند و در صورت همکاری این صنایع، تحولی بزرگ در بخش مهارتی آموزش و پرورش استان رخ خواهد داد.
پروین همچنین از اجرای طرحهای مشترک با سازمان فنی و حرفهای برای آموزش دانشآموزان در کارگاههای تخصصی خبر داد و گفت: در برخی هنرستانها که امکانات کارگاهی کافی وجود ندارد، هنرجویان به صورت برونسپاری در کارگاههای اداره کل فنی و حرفهای آموزش میبینند.
وی کمبود آگاهی خانوادهها نسبت به مزایای رشتههای مهارتی را از موانع اصلی جذب دانشآموزان عنوان کرد و افزود: بسیاری از خانوادهها همچنان رشتههای نظری را ترجیح میدهند و تصور میکنند آینده شغلی بهتری دارند، در حالی که رشتههای مهارتی فرصتهای شغلی بیشتری فراهم میکند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر ضرورت حمایت دستگاههای مختلف گفت: براساس ماده شش آییننامه تقویت و توسعه مهارتآموزی، وزارتخانههایی نظیر کار، علوم، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان، صدا و سیما و دانشگاهها باید در راهاندازی هنرستانهای وابسته مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم.
نظر شما