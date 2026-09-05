آیت الله دری: توسعه مراکز آموزشی و تربیتی در مرکزی با قوت ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر شنبه در گردهمایی مدیران و معلمان مدارس المهدی حوزه علمیه خاتمالانبیاء(ص) اظهار کرد: معلم و مربی مسئولیتی فراتر از آموزش دارد و باید در مسیر انسانسازی و تربیت نسل شایسته گام بردارد.
وی افزود: انسانهای بزرگ با ایمان، اخلاص و فداکاری ثابت کردهاند که ارزش حقیقی انسان به شهرت و جایگاه ظاهری او وابسته نیست، بلکه در میزان ایمان، خدمت، فداکاری و تأثیرگذاری او در جامعه معنا مییابد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: تعلیم و تربیت از مهمترین و واجبترین مسئولیتهاست و تربیت انسان و ساختن نسل آینده، رسالتی بنیادین و ماندگار به شمار میرود.
وی ادامه داد: آگاهی جوانان نسبت به مسائل دینی، خانواده، حجاب، عفاف و آسیبهای اجتماعی، زمینهساز تصمیمگیری صحیح آنان است و معرفت، از پایههای اساسی تعلیم و تربیت به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: توسعه مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی اقدامی ارزشمند و اثرگذار است و باید با جدیت و قوت تداوم یابد و زمینه گسترش آن در استان فراهم شود.
وی افزود: سرمایه اصلی جامعه، انسانهای مؤمن، آگاه، اخلاقمدار و مسئولیتپذیر هستند و تربیت چنین نسلی، بزرگترین خدمت به کشور، اسلام و جامعه محسوب میشود.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: تعلیم و تربیت مسیری سرنوشتساز است و باید با اخلاص، جدیت و احساس مسئولیت، زمینه تربیت نسلی شایسته، مؤمن، آگاه و خدمتگزار فراهم شود.
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