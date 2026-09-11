چین: آماده همکاری با اعضای بریکس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در آستانه آغاز نشست سران کشورهای عضو بریکس در سخنانی اعلام کرد: گروه بریکس مهم‌ترین بستر جهانی برای اتحاد و همکاری میان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به شمار می آید.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص ادامه داد: چین برای همکاری در چارچوب گروه بریکس اهمیت بسیاری قائل است.

مائو نینگ، سپس اضافه کرد: گروه بریکس بستری کلیدی برای همکاری میان کشورهای در حال توسعه است و چین برای این تعامل و همکاری اهمیت بسیاری قائل است.

این در حالیست که رؤسای جمهور روسیه و ایران برای شرکت در نشست سران بریکس وارد هند شده اند.