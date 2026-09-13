سینما باید همراه مردم باشد؛ چند پیام تبریک برای روز ملی سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامهایی روز ملی سینما را تبریک گفتند.
پیام تبریک وزیر ارشاد
متن پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی سینما به شرح زیر است:
«روز ملی سینما، پاسداشت یکی از فراگیرترین و اثرگذارترین جلوههای فرهنگ و هنر معاصر است؛ هنری که در پیوندی مستقیم با زندگی مردم، هم مجالی برای شادی و فراغت فراهم میآورد و هم میتواند حامل اندیشه، عاطفه و شریفترین معانی انسانی باشد.
قدرت سینما نیز از همین نسبت با مردم آغاز میشود. سینما، پیش از آنکه بخواهد سخنی را به مخاطب منتقل کند، باید بتواند او را با خود همراه سازد؛ قصهای برای شنیدن، شخصیتی برای همدلی و جهانی برای تجربه کردن پیش روی او بگذارد.
باید تاکید کرد که سینمای ایران برای تداوم و بالندگی، بیش از هر چیز به حفظ و تقویت پیوند خود با مردم نیاز دارد؛ به آثاری که تنوع نسلها، سلیقهها و نیازهای جامعه را به رسمیت بشناسند، برای مخاطب حق انتخاب قائل شوند و سهمی شایسته در شادی، نشاط، همبستگی و امید اجتماعی داشته باشند.
در سالی که بر مردم ایران گذشت، بهویژه از روزهای پرفراز و نشیب جنگ ۱۲ روزه تا روزهای پرالتهاب جنگ رمضان با دشمن بیگانه، جلوههایی ارجمند از شجاعت، ایثار، نوعدوستی و دلبستگی به میهن آشکار شد؛ ارزشهایی که در متن زندگی مردم معنا یافتند و از آزمونی دشوار، سربلند بیرون آمدند. سینما میتواند این تجربه انسانی را از سطح واقعه فراتر ببرد و با زبان قصه، شخصیت و تصویر، به اثری ماندگار بدل سازد.
این ظرفیت، محدود به مخاطب داخلی نیست. سینمای ایران، با پشتوانه فرهنگی و اعتبار بینالمللی خود، میتواند روایتگر وجوهی از انسان و جامعه ایرانی باشد که جهان کمتر مجال شناخت آنها را یافته است.
امیدوارم سینمای ایران در سال پیش رو، بیش از گذشته با مردم همراه باشد؛ به شادی و امید جامعه یاری رساند و در همان حال، مفاهیم بلند انسانی و فرهنگی برخاسته از تجربه مردم این سرزمین را با زبان اثرگذار هنر، در ایران و جهان بازتاب دهد.
روز ملی سینما را به همه هنرمندان و دستاندرکاران این عرصه و به مردمی که حضور و انتخاب آنان به سینما حیات میبخشد، صمیمانه تبریک میگویم.»
پیام تبریک رئیس سازمان سینمایی
پیام رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به مناسبت روز ملی سینما بدین شرح است:
«سینما از بدو ورود به این سرزمین و در طول حیات پرفراز و نشیب بیش از یکصدساله خود، تنها یک کالا، یک صنعت صرف سرگرمی، یا ویترینی برای نمایش توانمندیهای فنی نبوده است. در جامعه کهن ایران، با آن پشتوانه غنی از شعر و ادبیات، اندیشه و حکمت، سینما به سرعت روح و جانی ایرانی یافت و به دماسنجی اجتماعی و بازتابدهنده روح جمعی و به یکی از صادقترین راویان روزهای تلخ و شیرین مردم تبدیل شد.
سینما، یکی از معدود فضاهایی است که در آن، یک ملت با تمام تکثر و تفاوت، خاستگاههای طبقاتی و تضادهای نسلی، همگان در کنار یکدیگر مینشینند و نفس به نفس به پرده واحد چشم میدوزند و رویایی مشترک را تجربه میکنند. این «تجربه جمعی»، همان نقطه ثقلی است که ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری برای بازیابی انسجام و همدلی خود به آن نیازمند است. روز ملی سینما، فراخوانی است برای بازاندیشی در نسبت میان «هنر، جامعه و حاکمیت» و پرسشی است رو به آینده که تصویر مشترک ما، امروزه چگونه ترسیم می شود و چه رسالتی بر دوش دارد.
سینمای ایران، باید به مثابه یک مامن و محملی برای تحقق گفتگوی ملی عمل کند. ما نیازمند آثاری هستیم که با دردمندی و انصاف از چارچوبهای کلیشهای عبور کنند و به جای دامن زدن به دوقطبیهای ویرانگر و فرساینده، دعوت کننده «مدارا و رواداری»، «همبستگی» و «تابآوری اجتماعی» باشد.
ما امروز در منطقهای زیست میکنیم که بوی باروت، خون و ویرانی، بیش از هر زمان دیگری در دهههای اخیر، در آن به مشام میرسد. سایه شوم جنگ، تهدیدات مستمر قدرتهای جهانی و نسلکشیهای عریانی که با سکوت مجامع بینالمللی در این نقطه از زمین در جریان است، بار سنگینی بر دوش جامعه ما گذاشته است. در زمانهای که ماشین جنگ، راهبرد خود را تغییر داده تا نه فقط با موشک و بمب بلکه با «روایتسازی و روایتگری وارونه» و «تحریف تاریخ» به نبرد با فرهنگ و تمدن یک ملت برخیزد، کارکرد و و نقش سینما اهمیتی ویژه مییابد.
سینمای ایران، با پشتوانه غنی اخلاقی، نگاه انساندوستانه و شاعرانگی ذاتیاش، یکی از پرقدرتترین و برندهترین ابزار برای خنثی کردن تصویر مخدوش و ایرانهراسانهای است، که توسط قدرت های رسانه ای در حال تولید و ترویج است.
برای تحقق این اهداف بزرگ و عبور از بحرانهای پیش رو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت «اعتماد متقابل» و بنا کردن رابطهای مبتنی بر «همافزایی، احترام و درک مشترکایم». سازمان سینمایی بر این باور عمیق استوار است که بلوغ، شکوفایی و پویایی سینما، تنها در فضایی از تعامل و گفتگوی سازنده محقق می شود.
روز ملی سینما، از طرفی بهانهای برای تجدید عهد با خود سینما است که حافظه تاریخی و ملی ما را در یک قرن گذشته ساخته است.
باید قدردارن سینما بود؛ شاید سخت باشد فقدانش را تصور کنیم، از آن روی که حضورش، بودنِ تام و تمام است. شیرینی و تلخی حیات ما و نسلهای پیشین و پسین را همراهی کرده و در خاطره جمعی محفوظ نگه داشته است. سپاسگزار و وامدار یکی از ارکان اصلی حافظه و هویت فرهنگی این مرز و بوم ایم. روزت فرخنده و خجسته باد.»
پیام تبریک مدیرعامل مرکز گسترش
در پیام محمد حمیدی مقدم نوشته شده است:
«روز ملی سینما، بهانهای برای به یادآوردن خاطرات و افتخارهایی است که سینمای ایران برای مردم و هنر این سرزمین خلق کرده است.
در یک سال گذشته، آنچه بر ایران عزیز، مردم دوست داشتنی و هنر سرزمینمان گذشته، مطلعی از تاریخ است که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد. سینمای مستند به واسطه ماهیت و کارکردش، بیش از سینمای داستانی متعهد و موظف است تا آنچه در این یک سال پرحادثه، تجربه کردهایم، ثبت و بیش از آن به معرض تماشای جهانیان بگذارد.
ایران امروز، در جنگی هویتی میکوشد جایگاه تاریخی خود را بازیابد و از هنر و فرهنگ برای مرمت زخمها و آسیبها بهره ببرد.
در روز ملی سینما این نکته را به یاد بیاوریم که به فرهنگ، هنر و تاریخ ایران زمین چشم طمع دوخته شده است، سینما و رسانهها، موظفند انعکاس صدای ایران و مردمش در جهانی باشد که صاحبان قدرت و سرمایه در آن میکوشند، واقعیت را به مسلخ ببرند. این مقاومت، پایداری و ایستادگی بر آرمانها، گنجینهای است که نباید در گذر زمان از دست برود.
در روزگار انحصار تولید و پخش توسط نظام تک قطبی، راه خروج از بنبست ایجاد شبکه و تولید بومی و ایرانی با نگاه به مخاطب عمومی جهانی است. امید که این مسیر را با درایت و دوراندیشی آغاز کنیم و به انجام برسانیم. روز ملی سینما فرخنده باد.»
پیام مدیرکل هنرهای نمایشی
پیام تبریک اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت روز ملی سینما بدین شرح است:
«سینما، روایتگر تصویر و رؤیاهای یک ملت بزرگ است؛ هنری که در مسیر بالندگی خود، همواره از سرچشمههای هنرهای نمایشی بهره برده و تئاتر، بهعنوان یکی از بنیادیترین خاستگاههای آن، نقشی انکارناپذیر در شکلگیری و ارتقای سینمای ایران داشته است.
تئاتر نیز با پرورش اندیشه، تخیل، انضباط حرفهای و مهارتهای بنیادین بازیگری، همواره در کنار سینما، یکی از مهمترین بسترهای رشد و بالندگی هنر ایرانزمین بوده است.
روز ملی سینما، فرصتی است برای پاسداشت همه هنرمندانی که با عشق و خلاقیت، چراغ سینمای ایران را روشن نگه داشتهاند و نیز یادآوری پیوند عمیق و دیرینه تئاتر و سینما؛ پیوندی که حاصل آن، غنای فرهنگ و هنر ملی ایران است.
ادارهکل هنرهای نمایشی، ضمن گرامیداشت روز ملی سینما، این روز را به همه سینماگران و خانواده بزرگ سینمای ایران تبریک میگوید و برای سینمای ملی ایران، سربلندی، پویایی، بالندگی و درخشش روزافزون آرزو دارد.»
نظر شما