دستگیری سارق سیم و کابل برق در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان بناب، مأموران کلانتری ۱۲ شهرک ولیعصر(عج) با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

وی افزود: مأموران در هنگام دستگیری متهم، مقادیری سیم و کابل برق سرقتی را از وی کشف کردند و در تحقیقات پلیسی نیز به ۲ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد.

سرهنگ بابایاری در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.