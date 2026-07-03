به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز جمعه گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، سه هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی روستای سیوان از ساخت‌وسازهای غیرمجاز آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

وی افزود: در این عملیات، ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، قطعه‌بندی غیرقانونی و بناهای ویلایی نیمه‌کاره قلع‌وقمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی از اولویت‌های این مدیریت است، تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف، تفکیک، پی‌کنی و احداث بنا در اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح، تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

الهیاری با اشاره به پیامدهای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر آسیب به بافت خاک و منابع پایه تولید، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و امنیت غذایی نسل‌های آینده را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی مسئولیتی عمومی و بین‌بخشی است، گفت: هر هکتار زمین کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد و صیانت از این اراضی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و شهروندان دنبال شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از کشاورزان، بهره‌برداران و شهروندان خواست هرگونه تغییر کاربری مشکوک در اراضی زراعی و باغی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱، درگاه الکترونیکی مدیریت امور اراضی یا سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه گزارش کنند.