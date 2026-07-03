  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

قلع‌وقمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی مرند

قلع‌وقمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی مرند

مرند- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از قلع‌وقمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سه هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز جمعه گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، سه هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی روستای سیوان از ساخت‌وسازهای غیرمجاز آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

وی افزود: در این عملیات، ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، قطعه‌بندی غیرقانونی و بناهای ویلایی نیمه‌کاره قلع‌وقمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی از اولویت‌های این مدیریت است، تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف، تفکیک، پی‌کنی و احداث بنا در اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح، تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

الهیاری با اشاره به پیامدهای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر آسیب به بافت خاک و منابع پایه تولید، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و امنیت غذایی نسل‌های آینده را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی مسئولیتی عمومی و بین‌بخشی است، گفت: هر هکتار زمین کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد و صیانت از این اراضی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و شهروندان دنبال شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از کشاورزان، بهره‌برداران و شهروندان خواست هرگونه تغییر کاربری مشکوک در اراضی زراعی و باغی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱، درگاه الکترونیکی مدیریت امور اراضی یا سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه گزارش کنند.

کد مطلب 6877897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها