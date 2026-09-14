صنعت نفت در انتظار تعیین تکلیف مدیریت و نیمکت؛ اردوی نفتی ها در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از سال‌ها موفق شد جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد و زردپوشان آبادانی با هدایت محمد نوری کار خود را در فصل جدید آغاز کردند. با این حال، شرایط برای نوری و صنعت نفت مطابق انتظار پیش نرفت و این تیم پس از گذشت هفت هفته هنوز نتوانسته طعم پیروزی را بچشد. صنعت نفت با کسب تنها چهار امتیاز از هفت بازی، در قعر جدول رده‌بندی قرار دارد.

در همین حال، پس از شکست ۲ بر یک صنعت نفت مقابل چادرملو که اعتراض شدید هواداران آبادانی را به همراه داشت، سید یوسف موسوی سندرونی از سمت خود در مدیریت عاملی باشگاه استعفا کرد. البته استعفای موسوی ارتباطی با شکست برابر چادرملو ندارد؛ چراکه او حتی پیش از این مسابقه نیز به دلیل مشغله کاری استعفای خود را ارائه کرده بود، اما این درخواست با مخالفت هیئت‌مدیره باشگاه مواجه شده بود.

با وجود این، اعضای هیئت‌مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره استعفای موسوی و همچنین احتمال برکناری محمد نوری اتخاذ نکرده‌اند. در این میان، از سیروس پورموسوی، محمد ربیعی، سعید دقیقی، محمود فکری و حتی سید مجتبی حسینی سرمربی کنونی تیم فوتبال نساجی، به‌عنوان گزینه‌های مدنظر باشگاه صنعت نفت برای جانشینی محمد نوری نام برده می‌شود.

قرار است دور جدید تمرینات صنعت نفت آبادان از اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده برای ادامه مسابقات لیگ برتر از سر گرفته شود. از آنجا که این تیم در هفته هشتم باید در تهران به مصاف پرسپولیس برود، نفتی‌های آبادان دور جدید تمرینات خود را در پایتخت آغاز خواهند کرد تا برای این دیدار آماده شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است پیش از آغاز اردوی جدید صنعت نفت، وضعیت مدیریت باشگاه و همچنین نیمکت این تیم مشخص شود.