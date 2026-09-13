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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

هفته هفتم لیگ بیست و ششم؛

تقسیم امتیازها در کرمان؛ مس باز هم نبرد

تقسیم امتیازها در کرمان؛ مس باز هم نبرد

مصاف تیم‌های فوتبال مس شهربابک و نساجی با نتیجه تساوی به پایان رسید و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس شهربابک و نساجی مازندران در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، شامگاه یکشنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۱۹ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند.

در دقیقه ۴۷، جواد آقایی‌پور موفق شد گل نخست مسابقه را برای نساجی به ثمر برساند تا شاگردان سیدمجتبی حسینی با نتیجه یک بر صفر از میزبان خود پیش بیفتند.

در ادامه مس شهربابک برای جبران نتیجه تلاش کرد و در دقیقه ۷۲ به گل تساوی رسید. عارف قزل روی پاس امیر روستایی دروازه نساجی را باز کرد تا نتیجه یک بر یک شود.

در دقایق باقی‌مانده، تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری ثمری نداشت و مسابقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

با کسب این یک امتیاز، نساجی مازندران ۸ امتیازی شد و در رده نهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. مس شهربابک نیز با ۵ امتیاز در جایگاه هفدهم ایستاد.

نساجی پس از دو برد متوالی متوقف شد و مس هم در حسرت پیروزی باقی ماند.

کد مطلب 6946244

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