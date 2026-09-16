کریدورهای جایگزین برای تأمین کالاهای ضروری و حیاتی آماده است

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه وزارت صمت برای تأمین کالا و مواد اولیه صنایع در صورت اختلال در مسیرهای وارداتی اظهار کرد: برای ورود کالا و مواد اولیه، با توجه به شرایط موجود، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در صورت بسته شدن هر یک از کریدورها، کریدور جایگزین به‌ویژه برای کالاهای ضروری و حیاتی داشته باشیم.

وی افزود: این سازوکار اکنون وجود دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و در حال پیاده‌سازی است.

تاکنون اختلالی در زنجیره تأمین ایجاد نشده است

شجاعی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون تأثیر خاصی بر زنجیره تأمین مشاهده نکرده‌ایم که نیازمند ورود به مرحله دیگری از اقدامات باشیم.

معاون وزیر صمت گفت:در واقع برای کالاهایی که بیشترین تأثیر را بر معیشت و اشتغال دارند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا کریدورهای جایگزین در اختیار داشته باشیم.

وی درباره احتمال تشدید تحریم‌ها و تأثیر آن بر زنجیره تأمین نیز اظهار کرد: قاعدتاً تشدید تحریم‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اینکه بگوییم هیچ اثری ندارد، درست نیست؛ اما تلاش می‌کنیم آثار آن را کاهش دهیم.