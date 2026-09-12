کرملین: روابط روسیه و اروپا به سطح جنگ سرد بازگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با انتقاد از وضعیت روابط روسیه و اروپا گفت این روابط عملاً به صفر رسیده و شرایط کنونی یادآور دوران جنگ سرد است. او همچنین درباره بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس و احتمال تشدید خطرناک تنش‌ها هشدار داد.

پسکوف روز شنبه گفت اروپا عملاً روابط خود با روسیه را متوقف کرده و این وضعیت نه برای کشورهای اروپایی و نه برای کل قاره مفید نیست. به گفته او، کاهش روابط و کنار گذاشتن مسیرهای دیپلماتیک باعث افزایش بی‌ثباتی و تقابل شده و روسیه و اروپا را تقریباً به شرایط دوران جنگ سرد بازگردانده است.

سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس گفت مسکو از وضعیت این منطقه نگران است و بی‌ثباتی موجود می‌تواند زمینه‌ساز تشدید جدی تنش‌ها شود. او تأکید کرد شرایط کنونی در خلیج فارس همچنان بی‌ثبات است و خطر تشدید درگیری وجود دارد.